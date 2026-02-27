Panika u susjedstvu: Nakon 20 godina iz zatvora izlazi opasni ubojica

Prvi slučaj odnosi se na ubojstvo 24-godišnjeg Roberta Bengtzéna, čije je tijelo pronađeno u rijeci Säveån u Göteborgu 2002. Prema švedskim izvještajima, tijelo je u vodi bilo više od mjesec dana prije nego što je identificirano. Kotaran je osuđen za to ubojstvo, a sud je zaključio da je žrtva usmrćena, a potom bačena u rijeku. U švedskim medijima slučaj se često naziva "Säveå-mordet", prema lokaciji na kojoj je tijelo pronađeno.