Panika u susjedstvu: Nakon 20 godina iz zatvora izlazi opasni ubojica

Prije nego što je deportiran u Bosnu i Hercegovinu, Goran Kotaran je u Švedskoj procesuiran i osuđen za dva ubojstva počinjena 2002. godine u Göteborgu. Švedski mediji detaljno su pratili te slučajeve, a presude su izrečene u obliku obveznog psihijatrijskog liječenja uz posebnu proceduru otpusta i doživotnu zabranu povratka u zemlju.
Oglas
Prvi slučaj odnosi se na ubojstvo 24-godišnjeg Roberta Bengtzéna, čije je tijelo pronađeno u rijeci Säveån u Göteborgu 2002. Prema švedskim izvještajima, tijelo je u vodi bilo više od mjesec dana prije nego što je identificirano. Kotaran je osuđen za to ubojstvo, a sud je zaključio da je žrtva usmrćena, a potom bačena u rijeku. U švedskim medijima slučaj se često naziva "Säveå-mordet", prema lokaciji na kojoj je tijelo pronađeno.
Drugi slučaj iz iste godine u švedskoj je javnosti poznat kao "persiennmordet", što znači ubojstvo kroz roletne. Žrtva je bio 18-godišnji Amin Mosavi, koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispaljenima kroz prozor stana. Naziv slučaja potječe od riječi persienner, odnosno roletne, jer je pucano kroz spuštene roletne. Ovo ubojstvo izazvalo je veliku pozornost javnosti u Švedskoj. Kotaran je i za taj zločin osuđen, ali ne na klasičnu zatvorsku kaznu.
U oba slučaja sud je utvrdio da je Kotaran u vrijeme počinjenja djela bio neubrojiv. Umjesto zatvorske kazne izrečena mu je mjera obveznog forenzičko-psihijatrijskog liječenja uz posebnu proceduru otpusta. Istodobno mu je izrečena i doživotna zabrana povratka u Švedsku.
Nakon određenog razdoblja liječenja nadležni liječnici procijenili su da je sposoban za deportaciju te je 2003. godine protjeran iz Švedske.
Švedski mediji u više su navrata navodili da su tijekom istraga postojala svjedočenja i indicije da bi Goran Kotaran mogao biti povezan s većim brojem nasilnih djela u Švedskoj, pri čemu su pojedini svjedoci govorili i o "desetak ubojstava".
Međutim, ne postoji javno potvrđena službena izjava švedske policije u kojoj se navodi konkretan broj žrtava, niti su takve tvrdnje rezultirale dodatnim optužnicama ili presudama. Službeno, u Švedskoj je osuđen za dva ubojstva počinjena 2002. godine.
U Bosni i Hercegovini Goran Kotaran osuđen je za dva ubojstva te je odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Prema dostupnim informacijama, danas bi trebao biti pušten na slobodu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas