Peticiju za medije UM potpisalo više od 8.000 građana za 48 sati

– Da javno podrže Manifest za nezavisno novinarstvo koji su potpisali urednici United Media.

– Da sačuvaju trenutačne urednike i zaštite sve novinare od pritisaka.

– Da sačuvaju resurse i operacije redakcija.

Pokažimo im da globalna javnost i građani Srbije neće dopustiti da se profit stavi ispred slobode. Stanimo uz slobodne medije i zahtijevajmo njihovu zaštitu“, stoji u pozivu.