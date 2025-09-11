Oglas

"Sloboda nema cijenu"

Peticiju za medije UM potpisalo više od 8.000 građana za 48 sati

N1 Beograd
11. ruj. 2025. 14:48
Međunarodnu peticiju koju je pokrenula dijaspora za medije United Media potpisalo je, prema navodima organizatora, oko 8000 građana i građanki u samo 48 sati.

U pozivu se ističe da žele reći „NE dogovorima koji kroje našu budućnost“, jer „sloboda nema cijenu“.

Podsjeća se da je u javnost procurila snimka razgovora između direktora Telekoma i direktora United Group o gašenju slobodnih medija.

„Ugroženi su N1, Nova, Danas i posljednji veliki nezavisni mediji u Srbiji, a s njima i naše pravo na istinu. Zato je pokrenuta međunarodna peticija s tri ključna zahtjeva:

– Da javno podrže Manifest za nezavisno novinarstvo koji su potpisali urednici United Media.
– Da sačuvaju trenutačne urednike i zaštite sve novinare od pritisaka.
– Da sačuvaju resurse i operacije redakcija.
Pokažimo im da globalna javnost i građani Srbije neće dopustiti da se profit stavi ispred slobode. Stanimo uz slobodne medije i zahtijevajmo njihovu zaštitu“, stoji u pozivu.

N1 Srbija Srbija United Group United Media

