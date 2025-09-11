"Sloboda nema cijenu"
Peticiju za medije UM potpisalo više od 8.000 građana za 48 sati
Međunarodnu peticiju koju je pokrenula dijaspora za medije United Media potpisalo je, prema navodima organizatora, oko 8000 građana i građanki u samo 48 sati.
U pozivu se ističe da žele reći „NE dogovorima koji kroje našu budućnost“, jer „sloboda nema cijenu“.
Podsjeća se da je u javnost procurila snimka razgovora između direktora Telekoma i direktora United Group o gašenju slobodnih medija.
„Ugroženi su N1, Nova, Danas i posljednji veliki nezavisni mediji u Srbiji, a s njima i naše pravo na istinu. Zato je pokrenuta međunarodna peticija s tri ključna zahtjeva:
– Da javno podrže Manifest za nezavisno novinarstvo koji su potpisali urednici United Media.
– Da sačuvaju trenutačne urednike i zaštite sve novinare od pritisaka.
– Da sačuvaju resurse i operacije redakcija.
Pokažimo im da globalna javnost i građani Srbije neće dopustiti da se profit stavi ispred slobode. Stanimo uz slobodne medije i zahtijevajmo njihovu zaštitu“, stoji u pozivu.
