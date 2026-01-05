Oglas

TOTALNI KAOS

U Srbiji palo više od 25 cm snijega: Poteškoće u prometu, kasne letovi, tisuće ljudi bez struje

author
Hina
|
05. sij. 2026. 13:13
2463403_sd_695b7694dd717_1767601812
N1 Srbija

Snijeg kojeg je u pojedinim krajevima Srbije u manje od 24 sata palo i više od 25 centimetara, otežao je promet, mnogi letovi s beogradskog aerodroma kasne, a u planinskim područjima nekoliko tisuća ljudi ostalo je bez struje, dok komunalne službe uklanjaju srušena stabla i popravljaju elektroenergetsku mrežu.

Oglas

U beogradskoj zračnoj luci odgođeni su pojedini letovi, ali se promet postupno normalizira. Putnicima je savjetovano da prate ažuriranje informacija aerodromskih službi i zračnih kompanija.

Nakon kašnjenja dolaznih i odlaznih letova tijekom noći na ponedjeljak, odlazni letovi tijekom dana kasne do sat vremena, dok dolazni letovi kasne i po nekoliko sati, posebno iz gradova u kojima je snijeg otežao promet.

Državna cestovna tvrtka priopćila je da su sve autoceste i putni pravci prvog i drugog prioriteta prohodni, ali je promet zabranjen za tegljače i kamione u više dijelova Srbije.

Snijeg se zadržao na dijelu cesta zapadne i središnje Srbije, a u selu Tršić na zapadu Srbije evakuirane su četiri osobe.

Vatrogasci i ekipe elektroenergetskih tvrtki su na terenu zbog najmanje 15 intervencija.

Beogradski komunalni djelatnici i gradska uprava prijestolnice u ponedjeljak su se našli na meti kritike zbog kasnog reagiranja na oborine, što je pridonijelo problemima u prometu.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu objavilo je, nakon upozorenja hidrometeorološkog zavoda, da će biti zatvoreno zbog kontinuiranih snježnih oborina i nesigurnih uvjeta na cestama koji će trajati u ponedjeljak i nekoliko sljedećih dana.

Zbog snijega i ledene kiše nadležne službe upozoravaju na opasne uvjete za vožnju, te moguće nestašice struje, a pojedina lokalna cestovna poduzeća podigla su razinu pripravnosti zbog mogućnih novih padalina. 

Teme
Srbija snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ