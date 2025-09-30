VIDEO / Pretres kuće bivšeg slovenskog ministra unutarnjih poslova: Poznato za što ga sumnjiče

Možete li nam reći što se događa?

Pa vidite.

Što traže?

To pak ne znam.

Za što vas sumnjiče? To vjerojatno već znate.

Suradnje s Kavaškim klanom.

Ozbiljno?

Ozbiljno, da.

Na temelju čega?

To pak ne znam, na temelju čega. Imaju nalog od tužitelja.

Što konkretno?

Da sam od nepoznatog počinitelja na policiji dobio informaciju kada će 2021. godine biti pretraga kuće za Kavaški klan i da sam to 2021. godine Kavaškom klanu dojavio.

Jeste li im?

Mislim, pitanje je stvarno glupo.