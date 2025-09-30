Kavaški klan
VIDEO / Pretres kuće bivšeg slovenskog ministra unutarnjih poslova: Poznato za što ga sumnjiče
Bivši ministar unutarnjih poslova Slovenije Aleš Hojs rekao je da se pretraga kuće u njegovom domu provodi zbog sumnje na suradnju s Kavaškim klanom.
Kod bivšeg ministra unutarnjih poslova iz redova SDS-a Aleša Hojsa provodi se pretraga kuće koju obavlja poseban odjel Specijaliziranog državnog tužiteljstva (SDT).
Hojs je rekao da ga sumnjiče za suradnju s Kavaškim klanom, ali da ne zna na temelju čega. "Da sam od nepoznatog počinitelja na policiji dobio informaciju kada će 2021. godine biti pretraga kuće za Kavaški klan i da sam to 2021. godine Kavaškom klanu dojavio," pojasnio je.
Na pitanje je li to stvarno učinio, bivši ministar unutarnjih poslova odgovorio je: "Mislim, pitanje je stvarno glupo."
Pretraga kuće traje od šest sati ujutro. Na policiji su za N1 Sloveniju potvrdili da oni ne provode pretragu kuće kod Aleša Hojsa. "Prema nama poznatim podacima, postupak vodi Odjel za istraživanje i progon službenih osoba s posebnim ovlastima pri Specijaliziranom državnom tužiteljstvu," pojasnili su.
Pretragu dakle vode policajci posebnog odjela specijaliziranog državnog tužiteljstva, koji inače ne spadaju pod nadležnost glavnog ravnatelja policije. No, na mjesto događaja su oko podneva stigli i uniformirani policajci.
Tijekom pregledavanja garažnih prostora iz kuće je izašao i Hojs, koji je odgovarao na pitanja novinarskih ekipa na terenu.
Razgovor objavljujemo u cijelosti
Možete li nam reći što se događa?
Pa vidite.
Što traže?
To pak ne znam.
Za što vas sumnjiče? To vjerojatno već znate.
Suradnje s Kavaškim klanom.
Ozbiljno?
Ozbiljno, da.
Na temelju čega?
To pak ne znam, na temelju čega. Imaju nalog od tužitelja.
Što konkretno?
Da sam od nepoznatog počinitelja na policiji dobio informaciju kada će 2021. godine biti pretraga kuće za Kavaški klan i da sam to 2021. godine Kavaškom klanu dojavio.
Jeste li im?
Mislim, pitanje je stvarno glupo.
Što je Kavaški klan?
Kavaški klan je jedna od najopasnijih kriminalnih skupina na Balkanu, koja svojim pipcima seže duboko u Europu, pa i u Sloveniju. Njena mreža obuhvaća trgovinu drogom, oružjem i pranjem novca, a često je prate ubojstva i korupcija. Ime je dobila po naselju Kavač u Crnoj Gori, odakle potječu "osnivači" skupine.
