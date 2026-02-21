Prosvjedi u Beogradu: "Suci i odvjetnici su na ulici zato što kriminalci nisu u zatvoru, već na vlasti"

Sudac Žalbenog suda u Beogradu Milimir Lukić ocijenio je da se izmjenama pravosudnih zakona praktički uspostavlj period autokracije i da ljudi više nisu jednaki pred zakonom jer partijska pripadnost određuje prema kome će se i kada zakoni primjenjivati, uz neskrivene namjere da se zaustave i onemoguće konkretni kazneni postupci koji se ne dopadaju režimu.