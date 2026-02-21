Prosvjedi u Beogradu: "Suci i odvjetnici su na ulici zato što kriminalci nisu u zatvoru, već na vlasti"

Suci, tužitelji i odvjetnici su na ulici zato što kriminalci nisu u zatvoru, već na vlasti, poručeno je sa skupa "Marš za pravosuđe" održanog u subotu u Beogradu, u valu prosvjeda protiv pravosudnih zakona za koje stručna javnost tvrdi da im je cilj izravna politička kontrola pravosudne vlasti.
Prosvjede su potaknule izmjene pravosudnih zakona, koje pravni stručnjaci, udruge sudaca, tužitelja i odvjetničke komore vide kao ugrožavanje neovisnosti i samostalnosti pravosuđa.
Set pravosudnih zakona Skupština Srbije usvojila je bez javne rasprave i bez uloge Vlade Srbije kao formalnog predlagatelja, bez konzultacija s tijelima Europske unije, te bez suglasnosti Venecijanske komisije.
Predlagatelj izmjena pravosudnih zakona bio je zastupnik vladjuće Srpske napredne stranke (SNS) i predsjednik parlamentarnog odbora za zakonodavstvo i pravosuđe Uglješa Mrdić.
Paket protutječnih pravosudnih zakona, kolokvijalno nazvan "Mrdićevi zakoni", stupio je na snagu 7. veljače ove godine i predviđa podjelu sudova i ukidanje određenih tužiteljstava.
Dodatni gnjev izazvao je sam Mrdić izjavom da su se suci i tužitelji okrenuli protiv države i da su "lojalni stranim centrima moći".
Stručna javnost i kritičari vide izmjene zakona kao pokušaj preusmjeravanja ovlasti tužitelja, slabljenja nezavisnosti pravosudnih institucija i stvaranje uvjeta kojima će se omogućiti izravna politička kontrola nad istragama, napose u slučajevima visoke korupcije koja se vezuje i uz najviše državne dužnosnike.
Predsjednik Odvjetničke komore Beograda Vladimir Prijović izjavio je na početku današnjeg prosvjeda da nezakonitosti u radu najviših državnih organa postoje već godinama i da se "u Srbiji stvari moraju nazvati pravim imenom", te da odvjetnici "imaju i obavezu i hrabrost javno govoriti o tome".
Prijović je naveo da predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koji po Ustavu treba simbolizirati i izražavati državno jedinstvo, unaprijed najavljuje oprost za "kriminalce iz vlasti", uključujući i one koji su, prema njegovim riječima, sudjelovali u napadima na građane tijekom prosvjeda, a Vučić ih je nazivao "junacima" i "lojalistima".
Čelnik beogradske odvjetničke komore istaknuo je nadu da suci i tužitelji nikada neće postati "lojalisti" izvršne vlasti, a uvjeren je da odvjetnici "to sigurno nikada neće biti".
Sudac Žalbenog suda u Beogradu Milimir Lukić ocijenio je da se izmjenama pravosudnih zakona praktički uspostavlj period autokracije i da ljudi više nisu jednaki pred zakonom jer partijska pripadnost određuje prema kome će se i kada zakoni primjenjivati, uz neskrivene namjere da se zaustave i onemoguće konkretni kazneni postupci koji se ne dopadaju režimu.
Lukić je istaknuo da izmjene prvosudnih zakona imaju "rušilački efekat" na pravni poredak Srbije jer je poremećena ravnoteža zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, koja treba biti jamstvo za zaštitu sloboda i prava građana.
"Izvršna i zakonodavna su se spojile u jednu vlast, s predominantnom ulogom samo jednog čovjeka. Klizimo ka vlasti koja se nalazi u rukama samo jednog čovjeka i to se zove autokracija", istaknuo je je Lukić.
On je "velikom sramotom pravosuđa" nazvao to što još nije ni na vidiku pravosudni epilog za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. u kojem je poginulo 16 ljudi.
Dok je Lukić govorio čuli su se povici "Uhitite Vučića" i "Uhitite Oskara", a potom i povici "Generalni štrajk".
Prosvjed je osiguravala policija, a završen je 16-minutnom šutnjom za žrtve novosadske tragedije.
