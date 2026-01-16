Psi nisu jedini na kojima su testirali zvučno oružje u Srbiji - "na meti“ bili i službenici MUP-a?

Kako prenosi Politico, otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, srpski i ruski obavještajni stručnjaci okupili su skupinu pasa na poligonu BIA-e, gdje je ispitivan „utjecaj emitera na biološke objekte“. Psi su odabrani zbog izražene osjetljivosti na zvučne podražaje. Prema navodima iz dokumenata, životinje su bile izložene djelovanju dvaju modela LRAD uređaja – LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL – koje proizvodi američka tvrtka Genasys, i to s udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara. Tehnički podaci za ove uređaje upućuju na to da mogu proizvoditi zvuk jačine i do 150 decibela, što odgovara buci mlaznog aviona pri polijetanju.