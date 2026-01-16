Psi nisu jedini na kojima su testirali zvučno oružje u Srbiji - "na meti“ bili i službenici MUP-a?

Pisanje lista Politico ponovno je u fokus vratilo slučaj zvučnog incidenta na velikom prosvjedu 15. ožujka prošle godine u Beogradu, otkrivajući da su sigurnosne službe provodile eksperimente na životinjama kako bi ispitale učinke zvučnih topova. Ipak, nije prvi put da se u javnosti govori o nehumanom korištenju ovakvih uređaja, a istraživački novinari već su pisali o navodnoj upotrebi akustičnog oružja nad pripadnicima Policijske brigade u Beogradu prije nekoliko godina.
Prema pisanju Politica, u dokumentaciji koju su sastavili Sigurnosno-informativna agencija (BIA) i Ministarstvo unutarnjih poslova navodi se da su u okviru istrage o prosvjedima provedeni eksperimenti na životinjama. Cilj tih testova bio je utvrditi odgovaraju li zdravstvene tegobe koje su prijavili demonstranti djelovanju snažnih zvučnih uređaja, poznatih kao zvučni topovi, za koje su domaći dužnosnici ranije potvrdili da se nalaze u arsenalu policije.
Kako prenosi Politico, otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, srpski i ruski obavještajni stručnjaci okupili su skupinu pasa na poligonu BIA-e, gdje je ispitivan „utjecaj emitera na biološke objekte“. Psi su odabrani zbog izražene osjetljivosti na zvučne podražaje. Prema navodima iz dokumenata, životinje su bile izložene djelovanju dvaju modela LRAD uređaja – LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL – koje proizvodi američka tvrtka Genasys, i to s udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara. Tehnički podaci za ove uređaje upućuju na to da mogu proizvoditi zvuk jačine i do 150 decibela, što odgovara buci mlaznog aviona pri polijetanju.
Isproban na policijskim službenicima?
Ovo, međutim, nije prvi put da javnost dolazi do saznanja o nehumanom korištenju ovakvih uređaja, piše Nova.rs. Takozvani LRAD (long-range acoustic device), odnosno uređaj za emitiranje zvučnih valova, već se spominjao kao dio arsenala Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, iako njegovo korištenje nije bilo zakonski uređeno. Još 2022. godine, na konferenciji za novinare u MUP-u Srbije povodom predstavljanja Nacrta zakona o unutarnjim poslovima, više novinara postavilo je pitanje o ovom spornom sredstvu prisile, no odgovori nadležnih tada su izostali.
Navodi nisu demantirani
Odgovor se tada mogao naslutiti iz samog Nacrta zakona, kojim je broj sredstava prisile povećan s 13 na 17, a među novim sredstvima našao se i „uređaj za emitiranje zvučnih valova“.
Kako je tada pisao portal Nova.rs, prema neslužbenim informacijama, LRAD je nabavljen bez javnog natječaja i bez sudjelovanja javnosti, posredstvom tvrtke iz Novog Sada. Pojedini novinari navodili su, a ti navodi nikada nisu demantirani, da je uređaj već testiran u Policijskoj brigadi u Beogradu, i to na policajcima dobrovoljcima, pri čemu su zabilježeni učinci poput izražene dezorijentacije.
„LRAD ili uređaj za emitiranje zvučnih valova spada u kategoriju takozvanih ‘nesmrtonosnih’ oružja koje je još uvijek uglavnom u eksperimentalnoj fazi i razvijeno prije svega za vojsku. Emitiranjem zvučnih valova u određenom smjeru kod pogođenih osoba može izazvati glavobolju, mučninu, dezorijentaciju, oticanje, gubitak ravnoteže, ali prema nekim ozbiljnim izvješćima posljedice po zdravlje mogu biti i trajno oštećenje sluha, a ne isključuje se čak ni smrtni ishod“, pisala je Nova.
O tome je pisao i tjednik "Vreme". Naveli su tada da je pouzdani izvor iz MUP-a Srbije rekao kako je jedan od zvučnih „topova“ dodijeljen Policijskoj brigadi na Banovu brdu, zaduženoj za suzbijanje nereda, te da je, kada je stigao, jednom isproban na ljudima – i više nikada, jer su policajci bili onesposobljeni za rad.
