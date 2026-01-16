SOCIOLOG ZA N1
Dragan Bagić: Crkva i HDZ su trenutno dvije najugroženije institucije u Hrvatskoj
Sociolog Dragan Bagić gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao polarizaciju hrvatskog društva s posebnim naglaskom na HDZ i Crkvu.
Dragan Bagić, komentiravši trenutno stanje u hrvatskom društvu s obzirom na političke podjele, istaknuo je kako postoji puno slojeva koji u Hrvatskoj ujedinjuju ljude, ali je naglasio kako što je to gurnuto na margine.
Ono što primjećuje Bagić i što ističe kao problem je sljedeće:
"Vidjeli smo u posljednje vrijeme da se unutar Katoličke crkve događa jedna unutrašnja podjela na one koji zapravo stvari ili ne percipiraju kakvim jesu, ili se žele malo ugrijati na vatrici polarizacije, i na one koji shvaćaju da se tu događaju neki štetni procesi za koje se iskorištava katolički nauk, i da zapravo Crkva mora braniti sebe."
"Moja je teza da su zapravo možda Crkva i HDZ trenutno dvije najugroženije institucije u Hrvatskoj, jer se nalaze pod napadom s te jedne strane desne konzervativne perspektive, gdje ti akteri koji vode proces polarizacije žele ovladati HDZ-om i Katoličkom crkvom i instrumentalizirati ih za svoje ciljeve."
"Dakle, HDZ i Crkva su najugroženije institucije u tom smislu, jer su one primarne mete tih procesa, a naravno onda su pod kritikom i ove druge strane - lijevo liberalnog dijela društva koji im prigovaraju to da koketiraju s tim procesom."
"Zapravo, i HDZ i Crkva moraju hitno početi vrlo ozbiljna interna promišljanja, i raditi na vlastitoj samosvijesti da ne bi bili instrumentalizirani od vanjskih aktera koje realno ne zanima niti HDZ ni njihovo naslijeđe niti ih zanima kršćanstvo, nego ih zanima institucionalna moć tih dviju institucija", napominje Bagić.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
