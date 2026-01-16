Presudan udarac Orbanu uoči izbora: "Bit će pozvan na odgovornost pred pravosuđem"

Mađarski sud donio je novu presudu koja jasno utječe na kampanju mađarskog premijera Viktora Orbana pred parlamentarne izbore u travnju.
U drugoj polovici 2025. godine u javnosti se pojavio 600-strani dokument koji su pro-vladini mediji i pojedini politički akteri interpretirali kao ekonomsku strategiju koja uključuje oštre porezne promjene i velike rezove, a koje bi navodno provodila oporbena stranka Tisza ako bi došla na vlast.
Dokument je ubrzo postao jedna od glavnih tema političkog sukoba u Mađarskoj, pišu mađarski mediji.
Ipak, prema presudi suda u Mađarskoj, objava Orbana i navodni "plan opozicije" je potpuna laž u režiji vladajućeg Fidesza. To je objavio Peter Magyar, lider Tisze i Orbanov najžešći protivnik.
U presudi donesenoj u ponovljenom prvostupanjskom postupku sud je potvrdio da dokument ni u jednom dijelu nije proizvod Tisza stranke i da se iz njega ne mogu izvoditi zaključci o oporbenim politikama.
"Sud je naveo da niti jedna jedina riječ najveće Orbanove laži i njegovog tima nije istinita. Riječ je o dokumentu od 600 stranica koji je Fidesz krivotvorio i objavio na propagandnom portalu Index u studenom. Svako slovo tih 600 stranica je laž. Potpisi na dokumentu su falsifikati", napisao je Magyar.
Magyar i njegovi suradnici dokument nazivaju potpunim izmišljotinom, pa čak vjeruju da su neki njegovi dijelovi nastali pomoću umjetne inteligencije.
Dodao je i da je ovo ogroman problem za Orbána i Fidesz u kontekstu kampanje za travanjske parlamentarne izbore, prenosi Dnevnik.hr.
"Ovom sudskom presudom Fideszova kampanja u potpunosti se urušila. Viktor Orbán i njegov tim bit će pozvani na odgovornost pred pravosudnim sustavom zbog ovog krivotvorenja i zbog kampanje laži financirane novcem poreznih obveznika. Svaki pojedinac od njih", dodao je čelnik stranke Tisza.
Ovo se događa u trenutku kada je oporbena stranka Tisza dodatno ojačala svoj položaj u anketama pred izbore zakazane za 12. travnja 2026.
