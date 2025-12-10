Redakciji N1 Srbija priznanje Kuće ljudskih prava

„Hvala u ime svih naših novinara, snimatelja i producenata koji stvaraju program. Iz svog višedesetljetnog iskustva ovakva godina nije postojala. Posao koji su naši novinari odradili nešto je nezamislivo — to su radni sati koji su prelazili 10–12. Bilo je teško planirati, reagirati, organizirati, a osobito zaštititi ljude koji su pritvoreni u svim demonstracijama. Pokušavali smo prići svakome od njih, dobiti pravodobne i točne informacije i mislim da smo uspjeli zaštititi ljudska prava. Trudit ćemo se i dalje. Naši su novinari bili fizički napadani, čak su nas i policajci udarali, a nema epiloga. Trudit ćemo se opravdati povjerenje i u sljedećoj godini, naravno ako naši vlasnici to dopuste“, rekao je programski direktor TV N1 Igor Božić.