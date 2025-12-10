Redakciji N1 Srbija priznanje Kuće ljudskih prava

Upravni odbor Kuće ljudskih prava odlučio je da jedno od godišnjih priznanja za doprinos promicanju i zaštiti ljudskih prava u Srbiji dodijeli i redakciji N1 Srbija. Redakcija N1 Srbije besprijekorno je izvještavala, istinito i pravodobno, pritom izložena velikim rizicima, poručili su iz Kuće ljudskih prava.
„N1 je toliko pomogao svima nama i na neki način i zaštitio, izlažući sebe i svoje novinare svakodnevnom riziku na prosvjedima, izvještavajući o istini koja je bolna za vlast. Sigurnost je bila toliko upitna za N1, a uopće je pitanje opstanka i dalje na stolu, u nadi da se to neće dogoditi“, rečeno je prilikom dodjele priznanja redakciji.
Kako se navodi u obrazloženju, N1 Srbija se nagrađuje za izniman profesionalan, hrabar i kontinuiran doprinos u izvještavanju o studentskim i građanskim prosvjedima diljem Srbije, o kršenjima ljudskih prava i napadima na građane i novinare.
Dosljednim, odgovornim i pravodobnim informiranjem javnosti, N1 Srbija je tijekom godine imao ključnu ulogu u očuvanju prava građana na slobodu informiranja i izražavanja, unatoč snažnim pritiscima i ozbiljnim sigurnosnim rizicima kojima je redakcija izložena.
Njihova ustrajnost, profesionalizam i posvećenost javnom interesu omogućili su građanima pristup neovisnim, provjerenim i relevantnim informacijama, predstavljajući svijetli primjer i snažnu potporu vrijednostima ljudskih prava u našem društvu, navodi Upravni odbor Kuće ljudskih prava.
„Hvala u ime svih naših novinara, snimatelja i producenata koji stvaraju program. Iz svog višedesetljetnog iskustva ovakva godina nije postojala. Posao koji su naši novinari odradili nešto je nezamislivo — to su radni sati koji su prelazili 10–12. Bilo je teško planirati, reagirati, organizirati, a osobito zaštititi ljude koji su pritvoreni u svim demonstracijama. Pokušavali smo prići svakome od njih, dobiti pravodobne i točne informacije i mislim da smo uspjeli zaštititi ljudska prava. Trudit ćemo se i dalje. Naši su novinari bili fizički napadani, čak su nas i policajci udarali, a nema epiloga. Trudit ćemo se opravdati povjerenje i u sljedećoj godini, naravno ako naši vlasnici to dopuste“, rekao je programski direktor TV N1 Igor Božić.
Nagrađeni su i studenti, zatim Glas Zaječara, neformalna skupina sudaca i tužitelja okupljenih u grupu „Obranimo struku“.
