Ruski energetski div nudi Srbiji izgradnju nuklearke

Hina
23. velj. 2026. 13:58
Nuklearna elektrana u mađarskom Paksu
Moskva je spremna Srbiji ponuditi projekt nuklearne elektrane, rekao je u ponedjeljak čelnik ruskog energetskog diva Rosatoma nakon susreta s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Možemo izgraditi elektranu koja je od 99 do 100 posto ruski proizvod, možemo je realizirati u formatu međunarodnog konzorcija, uz maksimalno sudjelovanje dobavljača”, rekao je Aleksej Lihačov novinarima nakon sastanka u Beogradu s Vučićem.

Srbija trenutačno nema vlastitih nuklearnih elektrana, a na snazi je i zakonska zabrana njihove izgradnje uvedena 1989. godine nakon katastrofe u Černobilu, piše Reuters.

Srbija 70 posto svojih potreba za električnom energijom trenutačno podmiruje iz termoelektrana na ugljen koje su veliki zagađivači, a u pogledu opskrbe plinom u potpunosti ovisi o Rusiji.

Vučić je na svom službenom Instagram profilu napisao kako je s direktorom Rosatoma „razmatrao upotrebe nuklearne energije na području farmacije, zdravstva i proizvodnje energije”. 

"Također, razmotrili smo mogućnost sudjelovanja srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriju trećih zemalja”, dodao je predsjednik Srbije. 

Srpski mediji u rujnu prošle godine izvijestili su da je Vučić tijekom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu pozvao na sudjelovanje ruskih tvrtki u infrastrukturnim projektima u Srbiji. 

Teme
Aleksandar Vučić Srbija rosatom

