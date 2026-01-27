Drama u susjedstvu
Skandal potresa Crnu Goru: Procurile eksplicitne snimke, bivši predsjednikov savjetnik tvrdi da nije kriv
Dosadašnji savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić i Agencija za nacionalnu sigurnost Crne Gore (ANB) priopćili su da nemaju nikakve veze s nastankom, posjedovanjem niti distribucijom snimaka Mirjane Pajković koji su se pojavili u javnosti. Vukšić, koji je ranije bio i ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost, uoči Nove godine podnio je ostavku na dužnost predsjednikova savjetnika, dok je Mirjana Pajković u petak podnijela ostavku na funkciju državne tajnice u crnogorskom Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, nakon što su se u javnosti proširile snimke s eksplicitnim seksualnim sadržajem.
Oboje su naveli da je riječ o osobnim razlozima.
„Odbacujem sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez ikakvih dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimaka. Te sam sadržaje prvi put vidio tek kada su nezakonito počeli kružiti društvenim mrežama“, naveo je Vukšić u priopćenju, piše Nova.rs.
Istodobno tvrdi da mu je Pajković u listopadu 2024. godine protupravno otuđila mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen, čime mu je, kako navodi, „grubo povrijeđena privatnost“.
Sporni audiozapis
Prema njegovim riječima, zbog toga je nastao sporni audiozapis na kojem se čuje kako joj prijeti. Poziv je, kako tvrdi, upućen s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića.
"Nadležna tijela o tom događaju imaju saznanja. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P., a koje su selektivno i s vremenskim odmakom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona. Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju niti mogu predstavljati dokaz bilo kakvog kaznenog djela u vezi s nastankom ili distribucijom fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama, jer je riječ o potpuno odvojenim pravnim pitanjima. Unatoč tome, danas se svjesno pokušava izvršiti zamjena teza, u kojoj se mene, kao oštećenog, nastoji prikazati kao počinitelja kaznenog djela, a osobu koja je protupravno postupala, odnosno ukrala telefon, kao žrtvu“, istaknuo je Vukšić.
Naveo je i da je u ožujku 2025. godine s nepoznatog broja primio „uznemirujuće poruke“ s navedenim audiozapisom na kojem se čuje njegov glas, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da odustane od kandidature za suca Ustavnog suda. Kako tvrdi, poruku je shvatio kao upozorenje da će snimka biti objavljena ako ne posluša „upute“.
„Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili preko osoba kojima je omogućila korištenje sadržaja s njezina telefona, pokušala izvršiti nedopušten utjecaj na postupak izbora suca Ustavnog suda. Tim povodom Upravi policije podnio sam kaznenu prijavu protiv M. P. i NN osoba zbog pokušaja ucjene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. i saslušana. Čak i nakon svega navedenog, M. P. me telefonski kontaktirala navodeći da bih trebao ‘nešto joj srediti’, odnosno da se ‘iskupim’ zbog audiozapisa koji je nastao isključivo kao posljedica krađe mog telefona. Moj duboki osobni dojam bio je da se takav poziv mogao odnositi isključivo na pokušaj da se moj utjecaj iskoristi za njezino predlaganje na poziciju pučke pravobraniteljice i novi pokušaj ucjene. Odbio sam poziv na sastanak. Dokaze o svemu navedenom dostavio sam policiji“, rekao je Vukšić.
Pajković podnijela prijavu
Dodao je da je krajem prosinca 2025. godine Pajković podnijela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audiozapis i, kako tvrdi, „stvarajući lažan dojam da je riječ o nedavnom događaju, prešućujući činjenicu da se događaj zbio prije više od godinu dana i da je u vezi s istim audiozapisom već bila saslušana zbog pokušaja ucjene“.
„Još jednom naglašavam da se sadržaji u javnost plasiraju sa značajnim vremenskim odmakom i u točno određenom društveno-političkom trenutku – uoči izbora suca Ustavnog suda i pučkog pravobranitelja, što dodatno potvrđuje da se ne radi o zaštiti ičijih prava, već isključivo o pokušaju moje osobne diskreditacije. U siječnju 2026. godine Upravi policije dostavio sam dodatne materijalne dokaze, potom podnio kaznenu prijavu protiv M. P. zbog lažnog prijavljivanja u vezi s distribucijom spornih fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama te inzistirao na poligrafskom testiranju“, naveo je Vukšić.
Istaknuo je da je javno i nedvosmisleno spreman odmah se podvrgnuti tim i svim drugim oblicima provjere i utvrđivanja činjenica te je pozvao nadležna tijela da ih bez odgode provedu, uz zahtjev da se istim testiranjima podvrgnu sve osobe koje se u ovom slučaju dovode u vezu.
„Radi zaštite osobnog integriteta i sigurnosti svoje obitelji, podnijet ću prijave i pokrenuti postupke protiv svih osoba koje su me putem društvenih mreža lažno optuživale, upućivale prijetnje, uvrede i pozive na linč, uključujući i protiv zastupnika u Skupštini Crne Gore koji me je javno označio kao ‘nasilnika’. Slijede i odgovarajući sudski postupci za naknadu štete. Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama niti u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama. Na takav ishod sam spreman i na njemu inzistiram“, zaključio je Vukšić.
Pajković je, prije nego što je podnijela ostavku, policiji podnijela tri kaznene prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona. Kako proizlazi iz prijava, sumnja da je bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost Dejan Vukšić, svjestan nezakonitosti, pokušao iskoristiti informacije do kojih je došao po prirodi funkcije koju je obnašao, da je tim materijalom prijetio, a o postojanju kompromitirajućih sadržaja indirektno govorio i u jednoj televizijskoj emisiji.
Na jednoj od audiosnimki koje je Pajković javno objavila može se čuti kako Vukšić, navodno, prijeti da će „cijela Crna Gora vidjeti“ kompromitirajuće fotografije i snimke donedavne javne dužnosnice. ANB je ranije odbacila svaku povezanost s objavama privatnih prepiski, videozapisa i fotografija kojima se ugrožava privatnost građana.
„Agencija zakonito obavlja poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zajamčena prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesa Agencije i kao takvi ne mogu se dovoditi u vezu s ANB-om“, priopćili su iz Agencije.
Nije poznato hoće li ovaj slučaj dobiti sudski epilog, s obzirom na to da se Državno odvjetništvo zasad nije očitovalo.
Svaka zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audiozapisa ili seksualno eksplicitnog sadržaja može se kazniti zatvorskom kaznom do pet godina, a ako je kazneno djelo počinjeno prema djetetu, počinitelj može biti kažnjen zatvorom od dvije do deset godina.
Riječ je o tzv. osvetničkoj pornografiji, kako se kolokvijalno naziva u praksi i javnom prostoru, odnosno kaznenom djelu koje je relativno nedavno uvršteno u Kazneni zakon Crne Gore.
