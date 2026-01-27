Skandal potresa Crnu Goru: Procurile eksplicitne snimke, bivši predsjednikov savjetnik tvrdi da nije kriv

„Smatram da je M. P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili preko osoba kojima je omogućila korištenje sadržaja s njezina telefona, pokušala izvršiti nedopušten utjecaj na postupak izbora suca Ustavnog suda. Tim povodom Upravi policije podnio sam kaznenu prijavu protiv M. P. i NN osoba zbog pokušaja ucjene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M. P. i saslušana. Čak i nakon svega navedenog, M. P. me telefonski kontaktirala navodeći da bih trebao ‘nešto joj srediti’, odnosno da se ‘iskupim’ zbog audiozapisa koji je nastao isključivo kao posljedica krađe mog telefona. Moj duboki osobni dojam bio je da se takav poziv mogao odnositi isključivo na pokušaj da se moj utjecaj iskoristi za njezino predlaganje na poziciju pučke pravobraniteljice i novi pokušaj ucjene. Odbio sam poziv na sastanak. Dokaze o svemu navedenom dostavio sam policiji“, rekao je Vukšić.