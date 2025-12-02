Srpski studenti pripremaju nove akcije do kraja godine: "Nešto veće i masovnije"

"Dogodilo se ono što se donekle moglo očekivati. Snimke iz Mionice, Negotina i Sečnja pokazuju kako su ondje protekli izbori i jedno je sigurno – u svakoj normalnoj državi takvi izbori trebali bi biti poništeni. SNS-ova mašinerija gazila je sve pred sobom, vidjeli smo i premlaćivanje ljudi, i to je način na koji ova vlast djeluje – kriminalom i korupcijom. Ipak, kao što su rekle naše kolege iz Mionice, nećemo im dopustiti da nam uzmu budućnost koja nam pripada i bit ćemo još jači“, kažu studenti.