Studenti visokoškolskih ustanova u blokadi najavili su za danas, 8. rujna, u 14 sati, prosvjed „Indeks je jači od pendreka“ ispred Vlade Srbije.
„U ponedjeljak sve staje. Vidimo se“, poručili su studenti.
Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu poručili su: "Vaša je sila kratkog daha"
Vaša je sila kratkog daha. Vidimo se sutra.
Pripremili studenti FDU u saradnji sa učenicima Matematičke gimnazije.
Plan prosvjeda
Na Instagramu su objavili i ilustraciju plana prosvjeda: prva točka okupljanja je Vlada Srbije, zatim Palača pravde, zgrada Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata, a na kraju Sektor unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.
Tijekom proteklog tjedna diljem Srbije održavali su se skupovi pod nazivom „Građani protiv blokada“.
Konstraskupovi, građani protiv blokada...
Istodobno, paralelno su se održavali i kontraskupovi, a u pojedinim gradovima pristaše naprednjaka, koji su uglavnom dolazili organizirano iz drugih mjesta, bili su rastjerani i primorani odustati od govora i cijelog programa prosvjeda.
MUP je u nedjelju navečer priopćio koliko je pristaša SNS-a sudjelovalo na organiziranom prosvjedu protiv blokada širom Srbije tijekom jučerašnjeg dana.
Moja @TMerdovic je u pravu kad kaže da bi za ovako nešto u Novom Sadu uveliko radili pendreci!— Sanja (@aurorans) September 7, 2025
Panduri u Čačku skroz isprskani jogurtom i jajima, i niko od njih nije pendrek izvukao.
Novosađani, nas lupaju i za Dobar dan 😔 https://t.co/eZowFA8rE7
U nedjelju održani skupovi pristaša SNS-a
U nedjelju poslijepodne skupovi pristaša SNS-a održani su u mnogim gradovima Srbije – Nišu, Šapcu, Čačku, Kosjeriću, Kragujevcu, Novom Sadu – a u isto vrijeme u nekima od njih dvije su se skupine našle jedna nasuprot drugoj.
U Nišu je prosvjed SNS pristaša bio s jedne strane Nišave, dok su okupljeni građani u kontraprosvjedu bili s druge strane rijeke, pa nije došlo do „miješanja“. Bilo je pojedinačnih incidenata, ali se u većini gradova situacija do 22 sata smirila i građani su se razišli.
