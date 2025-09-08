Oglas

"indeks je jači od pendreka"

Studenti danas pred Vladom Srbije: "Vaša je sila kratkog daha"

author
N1 Info
|
08. ruj. 2025. 11:56
studenti, srbija
OLIVER BUNIC / AFP

Studenti visokoškolskih ustanova u blokadi najavili su za danas, 8. rujna, u 14 sati, prosvjed „Indeks je jači od pendreka“ ispred Vlade Srbije.

„U ponedjeljak sve staje. Vidimo se“, poručili su studenti.

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu poručili su: "Vaša je sila kratkog daha"

Plan prosvjeda

Na Instagramu su objavili i ilustraciju plana prosvjeda: prva točka okupljanja je Vlada Srbije, zatim Palača pravde, zgrada Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata, a na kraju Sektor unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.

Tijekom proteklog tjedna diljem Srbije održavali su se skupovi pod nazivom „Građani protiv blokada“.

Konstraskupovi, građani protiv blokada...

Istodobno, paralelno su se održavali i kontraskupovi, a u pojedinim gradovima pristaše naprednjaka, koji su uglavnom dolazili organizirano iz drugih mjesta, bili su rastjerani i primorani odustati od govora i cijelog programa prosvjeda.

MUP je u nedjelju navečer priopćio koliko je pristaša SNS-a sudjelovalo na organiziranom prosvjedu protiv blokada širom Srbije tijekom jučerašnjeg dana.

U nedjelju održani skupovi pristaša SNS-a

U nedjelju poslijepodne skupovi pristaša SNS-a održani su u mnogim gradovima Srbije – Nišu, Šapcu, Čačku, Kosjeriću, Kragujevcu, Novom Sadu – a u isto vrijeme u nekima od njih dvije su se skupine našle jedna nasuprot drugoj.

U Nišu je prosvjed SNS pristaša bio s jedne strane Nišave, dok su okupljeni građani u kontraprosvjedu bili s druge strane rijeke, pa nije došlo do „miješanja“. Bilo je pojedinačnih incidenata, ali se u većini gradova situacija do 22 sata smirila i građani su se razišli.

Teme
SNS policijska brutalnost policijsko nasilje prosvjedi u srbiji srbija studenti u srbiji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

