skupovi SNS-a
Studenti u blokadi pozvali građane Srbije da ignoriraju režimska okupljanja: "Čuvajte energiju, zvat ćemo vas"
Studenti u blokadi pozvali su građane Srbije da zanemare današnje okupljanje pristaša režima.
"Igrali bi se provociranja. Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške", poručili su studenti u blokadi na X-u.
Dodali su da građani večeras trebaju posvetiti vrijeme sebi i čuvati energiju – jer će ih pozvati.
Građanski zborovi također su pozvali građane da ignoriraju skupove Srpske napredne stranke, koji su najavljeni u više gradova, te da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da večerašnja okupljanja građana nisu protiv "blokadera", već protiv blokada i nasilja, te da ih ne organizira Srpska napredna stranka, iako će im prisustvovati velik dio pristaša SNS-a.
Srpska napredna stranka objavila je videosnimku kojom poziva građane na borbu protiv blokade. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, gostujući na TV Pink, pozvao je svoje pristaše na skupove širom Srbije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
