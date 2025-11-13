Oglas

Teško ozlijeđen

FOTO / Teški napad u Ljubljani: Vozač autobusa izboden, počinitelj priveden

author
N1 Slovenija
|
13. stu. 2025. 20:30
Ljubljana
Rok Valencic / F.A.Bobo/ Pixsell

Na Bavarskom dvoru nepoznati je muškarac oštrim predmetom teško ozlijedio vozača autobusa. Počinitelj je nakon napada pobjegao. Policija ga je kasnije pronašla i privela.

Na Bavarskom dvoru u Ljubljani dogodio se napad oštrim predmetom. Prema prvim informacijama, nepoznati je muškarac teško ozlijedio vozača autobusa, a zatim pobjegao. Teško ozlijeđeni vozač prevezen je u UKC Ljubljana.

Prema posljednjim informacijama, stanje vozača je stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen, priopćili su nešto poslije 20 sati iz Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljana
N1 Slovenija

Svjedoci su za STA rekli da je događaj započeo već u jednom od gradskih autobusa, koji je naglo stao na postaji. Iz autobusa su izašla dvojica muškaraca koji su se naguravali i tukli.

Nakon događaja vozač autobusa ostao je ležati ranjen, a počinitelj je napustio mjesto događaja. Neki su ga navodno pokušali zaustaviti, ali se nisu usudili, objašnjavaju svjedoci.

Ljubljana
N1 Slovenija

Počinitelj pronađen i priveden

Policija je o napadu bila obaviještena oko 17:30 i odmah je započela potragu za počiniteljem. Nekoliko sati kasnije 37-godišnjak je pronađen na području Ljubljane i priveden.

Događaj se istražuje kao kazneno djelo protiv života i tijela, a kriminalistička istraga još traje. Motiv napada još nije poznat.

Teme
Ljubljana napad nožem slovenija

