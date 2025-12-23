Na dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda bili su prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i o izmjenama zakona o Sudu BiH, kako ih je utvrdilo ministarstvo pravosuđa. Ranije na Vijeću ministara BiH nije bilo suglasnosti o njihovom prihvaćanju pa su u strankama koje formalno čine vladajuću koaliciju pokušali zaobići tu zapreku tako da njihovo usvajanje zatraže izravno u parlamentu.