FOTO / Veliki požari u susjedstvu: Evakuirane obitelji, čekaju pomoć Hrvatske

Širom Crne Gore vatra je jučer gutala sve pred sobom – kuće, imanja, šume, više obitelji je evakuirano, a gotovo cijelog dana jedina nada polagana je isključivo u ljude – pripadnike službi zaštite i spašavanja, Avio-helikopterske jedinice, Vojske Crne Gore, lokalnih komunalnih poduzeća i građana.
"U ovom trenutku mogu reći da se ne radi o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovdje je mobilizirano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe. Naši vatrogasci nadljudskim naporima suzbijaju ovaj požar…”, kazao je jučer vršitelj dužnosti zapovjednika podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.
Vatrena stihija u Piperima, međutim, jučer nije bila i jedina s kojom su se borili podgorički vatrogasci – gorjelo je i u Kokotima, zbog čega je privremeno bio obustavljen promet na cesti Podgorica–Cetinje, u Kučima, na Malom brdu…, prenose Vijesti.me.
I budvanski i barski vatrogasci imali su jučer pune ruke posla – požar koji od nedjelje navečer bjesni u Buljarici, proširio se i na Čanj.
Velik broj kuća i pomoćnih objekata bio je ugrožen i na lokaciji Biokovac–Grab u Bijelom Polju.
Kanader koji Republika Hrvatska šalje kao pomoć Crnoj Gori stiže u sljedećih sat do dva, a kako je Vijestima rečeno iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, logistička podrška mu je osigurana.
Pojašnjeno je da će kanader uzimati vodu iz Skadarskog jezera i s mora, a da će prvo gasiti požare na području Buljarice.
Nakon što se požari na primorju lokaliziraju, kanader će prijeći na područje glavnog grada.
To je dio pomoći Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, koji je crnogorski MUP još jučer kontaktirao.
Prema stranici Europske komisije – dijelu koji prati požare na teritoriju Europe i svijeta, osim Crne Gore gori i u Italiji, Njemačkoj, Albaniji, Hrvatskoj, Kosovu, Srbiji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj, Portugalu...
