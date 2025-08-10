Jutros su velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) stigle na Liman u Novom Sadu, gdje su stanovnici prethodnog dana prekrečili grafite mržnje i umjesto njih naslikali murale, javlja Autonomija.info.
Uvredljivi grafiti
Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, muškarci su na više lokacija počeli crtati srpske trobojke po fasadama zgrada.
10 15h crtaju sns trobojku u narodnog fronta pic.twitter.com/ugEdv6bHHa— zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 10, 2025
Do sukoba je došlo kada je nekoliko osoba pokušalo proliti boju po okupljenima. Građani Mesne zajednice „Boško Buha“, koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda, ranije su uklonili uvredljive grafite s porukama poput „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“, a umjesto njih oslikali murale.
Horde naprednjaka su se uputile ka Limanu gde su građani sinoć iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje. pic.twitter.com/tFGy8aGx3r— Autonomija Info (@autonomijandnv) August 10, 2025
Incident na Limanima u #NoviSad gde grupa najverovatnije aktivista SNS iscrtava trobojke po zgradama. Nakon što je nekoliko muškaraca pokušalo da im prospe farbu, izbila je tuča, a na kraju je policija privela one koji su izazvali sukob. pic.twitter.com/JNo76WsbZB— Radio 021 (@Radio021) August 10, 2025
Kako piše Danas, ti su se grafiti pojavili paralelno s inicijativom gradske vlasti i gradonačelnika da se na spomenutoj livadi izgradi hram Srpske pravoslavne crkve, unatoč tome što su stanovnici Limana na legalnom zboru prije godinu i pol dana odlučili da se na toj lokaciji ne gradi nikakav objekt.
Veliki broj muškaraca iscrtava trobojke po zgradama na Limanima u #NoviSad , a tu su i drugi koji im pružaju podršku. pic.twitter.com/oyfp2Ar2Wi— Radio 021 (@Radio021) August 10, 2025
Članica Savjeta MZ „Liman“ Nataša Matijević izjavila je da je akcija uklanjanja poruka mržnje organizirana na zahtjev građana, kako bi se fasade očistile od podjela.
Dodala je da je posebno zgrada u Fruškogorskoj 19 stalno meta uvredljivih natpisa te da će akcija trajati i dalje: „Ne želimo više nikakve grafite ni poruke podjela. Želimo ostati ujedinjeni, jer to je Novi Sad.“
