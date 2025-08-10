Oglas

sukob oko izgradnje ckrve

VIDEO / Tučnjava u Novom Sadu: Grupa muškaraca prešarala murale o slobodi govora zastavom Srbije

N1 Info
10. kol. 2025. 11:46
021.rs

Jutros su velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) stigle na Liman u Novom Sadu, gdje su stanovnici prethodnog dana prekrečili grafite mržnje i umjesto njih naslikali murale, javlja Autonomija.info.

Uvredljivi grafiti

Prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, muškarci su na više lokacija počeli crtati srpske trobojke po fasadama zgrada.

Do sukoba je došlo kada je nekoliko osoba pokušalo proliti boju po okupljenima. Građani Mesne zajednice „Boško Buha“, koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda, ranije su uklonili uvredljive grafite s porukama poput „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“, a umjesto njih oslikali murale.

Kako piše Danas, ti su se grafiti pojavili paralelno s inicijativom gradske vlasti i gradonačelnika da se na spomenutoj livadi izgradi hram Srpske pravoslavne crkve, unatoč tome što su stanovnici Limana na legalnom zboru prije godinu i pol dana odlučili da se na toj lokaciji ne gradi nikakav objekt.

Članica Savjeta MZ „Liman“ Nataša Matijević izjavila je da je akcija uklanjanja poruka mržnje organizirana na zahtjev građana, kako bi se fasade očistile od podjela.

Dodala je da je posebno zgrada u Fruškogorskoj 19 stalno meta uvredljivih natpisa te da će akcija trajati i dalje: „Ne želimo više nikakve grafite ni poruke podjela. Želimo ostati ujedinjeni, jer to je Novi Sad.“

SNS liman novi sad srpska napredna stranka tučnjava u novom sadu

