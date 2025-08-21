VIDEO / Požar u Neumu se približio kućama, stanje alarmantno

Požar koji od sinoć gori na području od Zelenikovca, spustio se do sela Prapratnica gdje su ugrožene obiteljske kuće, a zbog jakog vjetra vatra se ubrzano spušta prema selima Broćanac i Hutovo.
Kako je za N1 rekao načelnik Neuma Dragan Jurković, u gašenju sudjeluje 50 vatrogasaca, Air Tractor, a upućen je zahtjev i za kanader te pomoć helikoptera Oružanih snaga.
U pomoć su stigli i vatrogasci iz Mostara, Čapljine i dubrovačkog primorja, Slanog, te mještani.
Jedna dionica ceste Stolac–Neum zatvorena je za promet, kao i dionica Čapljina–Hrasno–Neum.
„Krenuo sam iz Neuma za Mostar, međutim negdje na putu između Neuma i Stoca zaustavila me policija, rekli su mi da zbog požara nije moguće proći tim putem, jedino preko granice. Požar se baš proširio, situacija nije nimalo dobra“, kazao je Alen za N1.
