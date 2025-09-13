Vučić o Nepalu i ubojstvu Kirka: Scenarij planiran i u Srbiji, ali smo sačuvali živote



„Kad bih spomenuo poziv na dijalog ili debatu, to bi odmah izazvalo nevjerojatnu dozu bijesa i visok stupanj agresije kod njihovih pristalica, lidera, novinara i medija. Kod njih bijes izaziva ono što je sasvim normalno i uobičajeno, jer je za njih to nenormalno“, rekao je Vučić.