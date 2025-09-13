geopolitička analiza
Vučić o Nepalu i ubojstvu Kirka: Scenarij planiran i u Srbiji, ali smo sačuvali živote
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je scenarij nereda u Nepalu i ubojstvo američkog aktivista Charlieja Kirka bio planiran da se dogodi i u Srbiji, ali da su oni uspjeli sačuvati sve živote.
"Svi moramo voljeti ljubimce više od djece da se ne bi zamjerili ljevičarskoj eliti"
Vučić je, gostujući na televiziji Informer, naveo da nitko nije očekivao niti vjerovao da se nešto takvo može dogoditi u SAD-u – zemlji koja je važila za demokraciju i jednu od najsigurnijih na svijetu.
„To je zastrašujuće, a još strašnije od toga su reakcije polovice građana Amerike koji ga nisu voljeli i pokazali su svoju neljudskost“, rekao je Vučić.
Istaknuo je da su ljevičari, koji glume avangardu i elitu, sebi dali za pravo da ubijaju, dok „vi drugi nemate pravo ni poprijeko ih pogledati“.
Vučić je dodao da je „liberalni pokret stvorio situaciju u kojoj su kućni ljubimci važniji od djece i da svi moramo voljeti ljubimce više od djece, kako se ne bismo zamjerili ljevičarskoj eliti“.
Govoreći o paraleli sa Srbijom, istaknuo je da najveći bijes „kod onih koji su rušili Srbiju 10 mjeseci“ izaziva poziv na dijalog.
„Kad bih spomenuo poziv na dijalog ili debatu, to bi odmah izazvalo nevjerojatnu dozu bijesa i visok stupanj agresije kod njihovih pristalica, lidera, novinara i medija. Kod njih bijes izaziva ono što je sasvim normalno i uobičajeno, jer je za njih to nenormalno“, rekao je Vučić.
O situaciji u Nepalu
Kada je riječ o situaciji u Nepalu, Vučić je naglasio da su „ubijali ljude, a onda su kreteni dan poslije, kao iz blokaderskog priručnika, otišli čistiti opuške“.
„Pokušali su uništiti sve vrijednosti našeg društva, sve političke slobode. Nekada sam tri puta gledao svaku predstavu u kazalištu, ali zašto da idem gledati političke performanse i krvave ruke na kraju? Tko ste vi da kvarite išta političkim predstavama“, rekao je Vučić.
„Ako sjednu u fotelju, ne isključujem mogućnost da će netko od nas biti ubijen“, rekao je, naglasivši da „drugačije ne mogu pobijediti“ i da bi, „ako preuzmu vlast, uništili zemlju za šest mjeseci“.
Govoreći o vojnoj paradi, naveo je da se oni koji su organizirali 24.000 neprijateljskih skupova sada žale što je Beograd bio blokiran zbog parade.
Vučić je također otkrio da je Kirk početkom listopada trebao biti njegov gost.
Izbori u travnju ili prosincu
Predsjednik Vučić izjavio je da postoje dva moguća termina za prijevremene izbore – travanj ili prosinac sljedeće godine, naglasivši da bi on više volio da to bude prosinac.
Kazao je da bi podnio ostavku nešto ranije kako bi svi išli na izbore istodobno:
„Nema tu velike filozofije – ljudi će tada vidjeti kakve su im plaće i mirovine i sami će procijeniti.“
Upitan o protivnicima, Vučić je naveo da se ne bori protiv nepoznatog protivnika, već protiv „protivnika bez lica, plana, programa i ideje“. Izbori će, prema njemu, biti njihov konačni poraz.
„To je trik u provođenju obojene revolucije – krijte lice“, rekao je i dodao da će se „obojena revolucija završiti na izborima“.
Zvučnog topa nije bilo
Prema njegovim riječima, kraj je blizu i jasno je da će pobijediti, a njegovi protivnici će biti toliko uvjerljivo poraženi da više nikoga neće moći uvjeriti da su pobijedili.
Dodao je da 25% građana, koji su ranije snažno podržavali prosvjednike, sada stoji protiv njih.
„Glavni organizator dolazi iz inozemstva, radili su na umrežavanju i financiranju naših ljudi, stvaranju studentske medijske mreže, razarajući vrijednosti našeg društva“, rekao je Vučić, dodajući da su uključene i strane obavještajne agencije.
Naveo je da se radi o tri zemlje koje to podržavaju financijski, logistički i politički, ali da je „primoran“ ne izgovoriti koje.
Istaknuo je da taj scenarij nije pripreman sada, već da je trebalo uslijediti nakon tragedija u Ribnikaru, Malom Orašju i Duboni, no kako nije bilo političke alternative, gradile su se druge – „nevine, naivne i bez lica“.
Govoreći o tzv. zvučnom topu, Vučić je ponovio da ga nije bilo, da nitko u to ne vjeruje i da „čak i oni znaju da lažu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare