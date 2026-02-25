Vučić zabrinut: "Priština će provesti zakone koji ugrožavaju opstanak srpskog naroda"

Sa Sorensenom se sastao i šef srbijanskog ureda za Kosovo Petar Petković i rekao mu da se najavljenim zakonom izravno ugrožava više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu, uključujući njihova "temeljna ljudska i građanska prava, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje".