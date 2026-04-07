UNUTARSTRANAČKE PODJELE
Žigmanov na konzultacijama kod Vučića, njegov zamjenik mu osporava mandat
Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov u utorak je nakon konzultacija kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića rekao da će poštovati svaku odluku o raspisivanju izbora u Srbiji, ali je njegov zamjenik Goran Kaurić osporio legitimitet Žigmanova da pregovora i donosi odluke u ime stranke.
Citirajući Žigmanova, press služba Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) je na svojoj Facebook stranici objavila da će stranka „prihvatiti odluku koja bude donesena u vezi s raspisivanjem izbora“ i tako još jednom jasno "potvrditi svoje dosljedno opredjeljenje za politiku sudjelovanja u procesima donošenja odluka, argumentirane komunikacije i društvene odgovornosti“.
U priopćenju se navodi da se razgovor kod Vučića odvijao u ozračju odgovornosti spram političkih prilika, institucionalne stabilnosti i „potrebe da se u vremenu pojačanih društvenih izazova očuva prostor dijaloga među relevantnim političkim čimbenicima“.
Dodaje se da je Žigmanov istaknuo kako članstvo Srbije u Europskoj uniji ostaje jedna od temeljnih programskih i vrijednosnih orijentacija DSHV-a.
„Europski put ne predstavlja tek vanjskopolitički cilj ili administrativni okvir za provedbu reformi, nego prije svega civilizacijsko opredjeljenje za društvo utemeljeno na vladavini prava, zaštiti manjinskih prava, jačanju demokratskih ustanova, kulturi dijaloga i poštivanju ljudskog dostojanstva“, istaknuto je u priopćenju.
Vučić je u petak započeo političke konzultacije s predstavnicima parlamentarnih i relevantnih političkih stranaka u cilju donošenja odluke o raspisivanju izbora u Srbiji.
Njemu drugi predsjednički mandat, poslije kojeg se po ustavu više ne može kandidirati za tu dužnost, istječe u svibnju 2027. Državni dužnosnici iz redova SNS-a već su najavili kako će ga "zamoliti" da bude premijer.
Vučić je u utorak kazao da prijevremenih izbora neće biti pokaže li se da se sprema "velika kriza" u svijetu.
Kaurić: Žigmanov nema mandat
Goran Kaurić u objavi na društvenoj mreži X osporio je mandat Žigmanovu da u ime DSHV-a razgovora o izborima sa predsjednikom Srbije.
„Na današnjem sastanku Žigmanov je mogao predstavljati samo sebe“, istaknuo je Kaurić.
Po njemu, „politički je neshvatljivo, statutarno nemoguće i demokratskim manirima strano da se čovjek kome je istekao mandat na mjestu predsjednika DSHV-a 16. srpnja 2025. poziva na političke konzultacije bez mandata stranke koju bi trebao predstavljati“.
Kaurić dodaje kako Žigmanov stranku drži u pravnoj i praktičkoj paralizi.
Mediji u Vojvodini ranije su prenijeli da je DSHV u višemjesečnoj krizi i blokadi nastaloj podjelama u vrhu stranke.
Dio vodstva optužuje čelnika Tomislava Žigmanova da je nedemokratičan, samovoljan i netransparentan, i traži hitno održavanje unutarstranačkih izbora jer su svim tijelima stranke, uključujući i predsjedniku, istakli mandati.
Žigmanov odbacuje optužbe i kritike svojih dojučerašnjih suradnika u stranci tumačeći kako su sukobi u DSHV-u potaknuti izvana, kao i da nezakonitim postupcima blokiraju rad stranke.
DSHV je najveća i najstarija stranka hrvatske manjine u Srbiji.
Osnivačka skupština održana je 15. srpnja 1990. u Subotici, a Tomislav Žigmanov treći je predsjednik stranke od njezina osnutka.
