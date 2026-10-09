borba za minutažu
Englezi objavili: Mateo Kovačić odlazi iz Manchester Cityja
Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić mogao bi sljedećeg ljeta napustiti Manchester City kao slobodan igrač. Prema pisanju portala Football Insider, pregovori o produljenju ugovora trenutačno nisu u tijeku, a hrvatski veznjak teško dolazi do prilike za igru.
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Kovačić je tijekom ljetnog prijelaznog roka ostao na Etihadu, iako mu je do isteka ugovora preostalo manje od godinu dana. Nekoliko klubova povezivalo se s njegovim dolaskom, no hrvatski je nogometaš odlučio ostati i pokušati se izboriti za važniju ulogu u momčadi.
Unatoč razgovorima s klupskim čelnicima i želji da se nametne treneru Enzu Maresci, zasad se teško izbori za redovitu minutažu. Ako se njegov status ne promijeni, prema navodima Football Insidera, mogao bi otići po završetku aktualnog ugovora.
Prošle sezone odigrao samo devet utakmica
Na Kovačićevu situaciju utjecala je i teška ozljeda Ahilove tetive, zbog koje je prošle sezone odigrao samo devet utakmica. Hrvatski veznjak u Manchester City stigao je iz Chelseaja 2023. godine, a od tada je za engleski klub upisao ukupno 102 nastupa, prenosi portal Index.
Unatoč ograničenoj minutaži u posljednjoj sezoni, očekuje se da bi za njega moglo biti zainteresirano nekoliko velikih klubova uoči sljedećeg ljeta. Ako ne produlji ugovor, Kovačić će moći promijeniti sredinu bez odštete.
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