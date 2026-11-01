susret na rujevici
Varaždin iščupao bod protiv Rijeke, sjajne "škarice" Fruka
U prvom nedjeljnom dvoboju 12. kola HNL-a na Rujevici su nogometaši Rijeke i Varaždina odigrali zanimljivu utakmicu koja je završila bez pobjednika 1-1 (1-0).
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Rijeka je povela sjajno izvedenim 'škaricama' Tonija Fruka u 17. minuti, ali je Varaždin na startu drugog dijela izjednačio. U 50. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao Luka Mamić za konačnih 1-1.
Varaždin je ostao treći na ljestvici te ima 19 bodova, dok je Rijeka iza njega s 18 bodova. Vodeći Hajduk ima 26 bodova, a drugoplasirani Dinamo 22 boda.
U četvrtoj minuti po prvi puta su se uzvrpoljili domaći navijači. Opasna je lopta ubačena u gostujući šesnaesterac, ali je vratar Silić bio brži od suparničkih igrača. Nešto aktivnija je u uvodu susreta bila Rijeka koja je i povela u 17. minuti efektnim pogotkom Fruka.
Nakon ubačaja Oreča bljesnule su 'škarice' najboljeg igrača Rijeke koji je na uistinu divan način poentirao i doveo svoju momčad u vodstvo. Opustila se potom Rijeka koja je imala period od desetak minuta brze i atraktivne igre, no prave su šanse izostale.
Varaždin je čekao svoju šansu i dočekao je u 37. minuti. Prethodno je naguravanje Husića i Tavaresa u domaćem šesnaestercu označeno kao prekršaj i sudac Strukan je dosudio jedanaesterac za goste. No, domaći vratar Vekić odlično je intervenirao, zaustavio udarac Mamića i spriječio izjednačenje.
Na startu drugog dijela, u 47. minuti, domaći igrač Devetak je vrlo dobro pucao, ali na pravom je mjestu bio vratar Silić. U 50. minuti Varaždin je izjednačio i to vrlo lijepim pogotkom Mamića koji se time iskupio za nerealizirani jedanaesterac. Odlično je pucao s ruba šesnaesterca i pogodio za 1-1.
Odmah nakon toga novi je odličan pokušaj imao Fruk, ali golman Varaždina Silić i tu je prijetnju zaustavio. Još se jednom gostujući vratar istaknuo u 64. minuti kada je Gojak na pladnju imao pogodak za novo vodstvo Rijeke, ali opet je dobro reagirao Silić.
Žestoko je pritisnula Rijeka u završnici utakmice, ali se Varaždin čvrsto branio. Dalekometne pokušaje imali su Fruk u 75. pa Vignato u 82. minuti, dok je Puljić glavom pucao pored vratnice u 88. minuti.
U nadoknadi je gostujući igrač Tepšić isključen, ali Varaždin je jedan bod zadržao u svom džepu.
Posljednju će utakmicu kola od 18 sati odigrati Lokomotiva - Osijek na maksimirskom stadionu.
U prvom susretu ovog kola, u petak, Istra 1961 je s 2-0 pobijedila Slaven Belupo u Koprivnici. Potom je u subotu vodeći Hajduk s uvjerljivih 5-0 nadigrao Goricu na Poljudu uz dva pogotka španjolskog nogometaša Martina.
Iznenađenje kola kreirao je Rudeš koji je golom Fernandesa s 1-0 bio bolji od Dinama.
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