Varaždin iščupao bod protiv Rijeke, sjajne "škarice" Fruka

Na startu drugog dijela, u 47. minuti, domaći igrač Devetak je vrlo dobro pucao, ali na pravom je mjestu bio vratar Silić. U 50. minuti Varaždin je izjednačio i to vrlo lijepim pogotkom Mamića koji se time iskupio za nerealizirani jedanaesterac. Odlično je pucao s ruba šesnaesterca i pogodio za 1-1.