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Na Poljudu najveći hrvatski derbi. Ovo su mogući sastavi Hajduka i Dinama
Hajduk danas od 15 sati na Poljudu dočekuje Dinamo u derbiju 9. kola SuperSport HNL-a. Trener "Bilih" Gonzalo Garcia traži prvu pobjedu protiv najvećeg rivala otkako je preuzeo splitsku momčad.
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Hajduk za današnji derbi neće moći računati na Adriona Pajazitija, koji se ozlijedio u Jadranskom derbiju protiv Rijeke. Kapetan Marko Livaja trebao bi, prema ranijim najavama, priliku čekati na klupi, pa bi važnu ulogu u veznom redu trebali imati Alberto del Moral i Khalil Fayad.
Ispred njih bi mogao zaigrati Dalisson, dok se na krilima očekuju Bamba i Marin Šotiček. U vrhu napada trebao bi biti Michele Šego, piše tportal.
Garcia mora odlučiti i tko će činiti stoperski par. Dennis Hadžikadunić još nije započeo nijednu prvenstvenu utakmicu za Hajduk, no mogao bi dobiti priliku. Dario Marešić djeluje kao sigurnija opcija, dok je Ron Raci nakon pogrešaka protiv Rijeke pod dodatnim pritiskom.
Trener Dinama Mario Kovačević suočava se s nekoliko problema pri sastavljanju početne postave. Najveći je izostanak kapetana Josipa Mišića, koji zbog crvenog kartona mora odraditi suspenziju.
Prema pisanju tportala, njegovo bi mjesto u veznom redu trebao zauzeti Kravcov. Uz njega se očekuju Miha Zajc i Luka Ivanušec, pri čemu Zajc navodno ima prednost pred Lukasom Kačavendom.
Upitan je i nastup Luke Stojkovića, koji je s momčadi otputovao u Split, ali su izgledi da zaigra vrlo mali. Na krilima bi trebali biti Iker Almena i Mateo Lisica, dok se u vrhu napada očekuje Dion Drena Beljo.
Neizvjesnosti ima i u obrani, ponajprije na desnoj strani, gdje bi prednost trebao dobiti Moris Valinčić. Na vratima se očekuje Dominik Kotarski, stoperski par trebali bi činiti Sergi Dominguez i Scott McKenna, a lijevi bok zauzeti Matteo Perez Vinlöf.
Vjerojatni sastavi:
Hajduk (4-2-3-1): Silić – Acapandie (Hadžikadunić), Marešić, Raci, Hrgović – Del Moral, Fayad – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego.
Dinamo (4-3-3): Kotarski – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Ivanušec, Kravcov, Zajc – Lisica, Beljo, Almena.
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