Kovačević: Kasno smo kompletirali momčad i sad je to – to. Razmišljam samo o Hajduku

"Nikad u karijeri nikome nisam dozvolio da mi govori tko će igrati niti bi, siguran sam, Zvone želio u klubu trenera koji si to dopušta. Ja se ne miješam u njegov posao, on se ne miješa u moj", rekao je i priznao da ga takve priče pogađaju jer smatra da je sve u karijeri postigao vlastitim radom, bez zaleđa i posebnih povlastica.