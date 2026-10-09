komentirao i odnos s bobanom
Kovačević: Kasno smo kompletirali momčad i sad je to – to. Razmišljam samo o Hajduku
Trener Dinama Mario Kovačević uoči subotnjeg gostovanja na Poljudu poručio je da njegova momčad u najveći hrvatski derbi ulazi s jasnim ciljem – osvojiti sva tri boda. U razgovoru za tportal govorio je o očekivanjima u Splitu, problemima u obrani, igračima koji su stigli u Maksimir, kritikama kojima je izložen te odnosu sa Zvonimirom Bobanom.
Dinamo u subotu od 15 sati gostuje kod Hajduka u utakmici 9. kola SuperSport HNL-a, a nakon reprezentativne stanke zagrebačku momčad očekuje iznimno zahtjevan raspored. U samo 21 dan odigrat će šest utakmica, no Kovačević tvrdi da je trenutačno usredotočen isključivo na derbi.
"Uopće ne gledam toliko daleko u budućnost, razmišljam samo o Hajduku", rekao je trener Dinama za tportal.
Uvjeren je da njegova momčad može odigrati dobru utakmicu na Poljudu. "Ne razmišljam uopće o bodu, idemo pobijediti. Dobro nam je došla ova pauza da podignemo formu nekim igračima koji su pali u zadnjih nekoliko utakmica. Gledajte, jako smo kasno kompletirali momčad i sad je to – to", poručio je Kovačević.
Priznao da Dinamova obrana nije bila dobra
Jedna od tema razgovora bili su i brojni primljeni golovi. Dinamo je u 16 utakmica primio 23 pogotka, što je prosječno 1,44 po susretu. Kovačević je priznao da obrambena igra nije bila na očekivanoj razini te istaknuo da odgovornost ne snose samo braniči.
"Obrana se igra od napada naniže i svi moraju sudjelovati, a to često nije bio slučaj", objasnio je.
Osvrnuo se i na neizvjesnost oko vratarske pozicije. Prema njegovim riječima, cijela situacija utjecala je na Ivana Nevistića i Ivana Filipovića, koji su se našli pod velikim pritiskom.
"Najednom je sva odgovornost pala na njih i nije to lako. Uvuče ti se nesvjesno nesigurnost i to se onda prelije na ostatak ekipe", rekao je Kovačević, dodajući da je dolaskom Dominika Kotarskog vratarsko pitanje riješeno na dulje razdoblje.
Dinamo će protiv Hajduka biti bez Josipa Mišića, a očekuje se da bi njegovu ulogu mogao preuzeti ruski veznjak Kiril Kravcov. Kovačević je svjestan koliko će kapetan nedostajati momčadi, ali vjeruje u igrača koji je stigao kao pojačanje.
Dodao je da ruski nogometaš još nije imao dovoljno vremena za prilagodbu jer prije dolaska nije igrao tri mjeseca, a propustio je i pripreme. Ipak, zadovoljan je njegovim radom na treninzima i uvjeren da će s vremenom pokazati svoju kvalitetu.
Kovačević je zadovoljan prijelaznim rokom, posebno konkurencijom na stoperskim i krilnim pozicijama. Posebno je pohvalio Ikera Almenu i Danija Rodrigueza, za kojeg smatra da bi mogao oduševiti navijače kada se potpuno vrati u formu nakon duge stanke zbog ozljede.
"Dvostruku krunu i rekordan broj golova nitko mi ne može oduzeti"
Kovačević se osvrnuo i na pritisak koji dolazi s klupe Dinama. U dosadašnjem mandatu vodio je momčad u 67 utakmica, ostvario 45 pobjeda te upisao po 11 remija i poraza. Prošlu sezonu zaključio je dvostrukom krunom.
Iako je Dinamo prošle jeseni prolazio kroz veliku krizu, a početak nove sezone ponovno donio kritike nakon ispadanja od Vikinga i slabijih rezultata, trener ističe da se na pritisak postupno naviknuo.
"Dinamo je velika privilegija, velik gušt, ali i velik stres. Iskreno, što sam duže ovdje, to mi se sve više sviđa i volio bih ostati što duže", rekao je.
Na kritike odgovara rezultatima i uspjesima koje je ostvario s momčadi. "Može pričati tko što želi, ali ja ću samo iznijeti činjenice. A one su: dvostruka kruna, rekordan broj golova i ispunjavanje svih ciljeva. Meni to nitko ne može oduzeti", poručio je.
Istaknuo je i da se momčad tijekom dviju sezona značajno mijenjala, zbog čega je bilo potrebno vrijeme za prilagodbu novih igrača.
Progovorio o odnosu sa Zvonimirom Bobanom
Kovačević je komentirao i glasine da se predsjednik Dinama Zvonimir Boban miješa u njegov posao i sudjeluje u odlukama o sastavljanju momčadi. Trener je takve tvrdnje odlučno odbacio. Kaže da Boban ne dolazi u svlačionicu kako se nagađalo, nego povremeno sudjeluje na sastancima i razgovara s trenerima o nogometu i igračima.
"Zvone i ja razgovaramo o nogometu i igračima, nije li to normalno? Pa s kim ću, osim sa svojim stožerom, razgovarati o igračima ako ne s njim?", objasnio je i naglasio da se međusobno poštuju i da Boban nikada nije utjecao na njegove odluke o tome tko će igrati.
"Nikad u karijeri nikome nisam dozvolio da mi govori tko će igrati niti bi, siguran sam, Zvone želio u klubu trenera koji si to dopušta. Ja se ne miješam u njegov posao, on se ne miješa u moj", rekao je i priznao da ga takve priče pogađaju jer smatra da je sve u karijeri postigao vlastitim radom, bez zaleđa i posebnih povlastica.
Kritizirao stanje hrvatskog nogometa
Kovačević je govorio i o stanju SuperSport HNL-a, upozorivši na probleme s kojima se suočavaju klubovi koji teško zadržavaju svoje najbolje igrače.
Smatra da mladi nogometaši prebrzo odlaze u inozemstvo, dok klubovi teško dolaze do novca potrebnog za razvoj i ravnopravno natjecanje s europskom konkurencijom.
"Imam dojam da europske lige idu naprijed, mi baš i ne", zaključio je za tportal.
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