Policija uputila poseban apel uoči utakmice Hajduka i Ajaxa: "Odmah nas nazovite!"

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splitska policija najavila je posebne sigurnosne mjere i privremenu regulaciju prometa uoči utakmice UEFA Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, koja će se odigrati u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu s početkom u 18.45 sati.

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Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija će pojačano nadzirati gradske ulice, mjesta okupljanja navijača i prilaze stadionu. Građanima se savjetuje da se pripreme na prometne gužve i zatvaranje pojedinih prometnica.

Gostujući navijači stižu već u srijedu

Prema policijskim najavama, veći broj Ajaxovih navijača očekuje se već u srijedu poslijepodne i navečer, kao i na dan utakmice.

Policija je posebno pozvala zaposlenike ugostiteljskih objekata, trgovina i drugih uslužnih djelatnosti u središtu Splita da odmah prijave svako ponašanje koje bi moglo dovesti do sukoba ili oštećenja imovine.

Građani takve situacije mogu prijaviti pozivom na broj 192.

Policijski službenici provodit će pojačane preventivne mjere prije, tijekom i nakon utakmice, a najavljeno je i policijsko snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Policija upozorava vozače: Ne parkirajte oko Poljuda

Zbog posebnih sigurnosnih mjera parkiranje u neposrednoj blizini stadiona i okolnim ulicama bit će ograničeno.

Policija preporučuje navijačima da automobile ostave na parkiralištima u drugim dijelovima Splita te do Poljuda dođu pješice ili javnim prijevozom.

Pojačano će se nadzirati nepropisno parkiranje u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mornarice, Ulici Sedam Kaštela i Ulici Put Supavla.

Protiv vozača koji nepropisno parkiraju bit će poduzete odgovarajuće mjere, a vozila će se, kada za to postoje zakonski uvjeti, premještati.

Posebno se upozorava da se automobili ne ostavljaju na kolniku jer bi mogli onemogućiti prolazak interventnim službama.

Ulazi na stadion otvaraju se dva i pol sata prije utakmice

Ulazi na Poljud bit će otvoreni od 16.15 sati, a policija poziva navijače da dođu što ranije kako bi izbjegli gužve.

Uz važeću ulaznicu, svaki posjetitelj mora imati identifikacijski dokument s fotografijom, odnosno osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.

Na ulazima će se provoditi provjere identiteta, kontrola ulaznica i sigurnosni pregledi, javlja Dalmacija danas.

Policija podsjeća da su na stadionu zabranjeni alkohol, droga, pirotehnička sredstva, oružje i predmeti kojima se mogu nanijeti ozljede. Zabranjeni su i dolazak u alkoholiziranom stanju, prikrivanje identiteta, isticanje obilježja koja potiču mržnju ili nasilje te neovlašten ulazak na teren.

Sva utvrđena protupravna ponašanja bit će sankcionirana.

Apel građanima Splita

Zbog utakmice i dolaska gostujućih navijača očekuju se gužve i zastoji, ne samo u okolici Poljuda nego i na drugim gradskim prometnicama.

Policija savjetuje građanima da na vrijeme planiraju kretanje gradom, koriste javni prijevoz kada je moguće i poštuju privremenu prometnu regulaciju.

Sve građane i posjetitelje poziva se na pridržavanje uputa policijskih službenika i redarske službe, a svaki mogući sigurnosni problem potrebno je odmah prijaviti na broj 192.