UAE dali podršku palestini

82 Palestinaca ubijeno od jutra, Izrael gađao dječju bolnicu

N1 Info
27. ruj. 2025. 17:39
REUTERS / Mahmoud Issa

Prema medicinskim izvorima u bolnicama u Gazi, od jutra su u izraelskim napadima diljem opkoljene enklave ubijena najmanje 82 Palestinca. Među poginulima, najmanje 42 osobe su ubijene u gradu Gazi.

UAE upozorava na aneksiju i poziva na mir

Među ubijenima je i 17 civila koji su stradali pokušavajući doći do humanitarne pomoći, dok je u tom incidentu ranjeno još 89 osoba.



Ujedinjeni Arapski Emirati ponovno su poslali snažnu poruku izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Anwar Gargash, viši savjetnik predsjednika UAE-a, izjavio je da je stav Abu Dhabija protiv aneksije Zapadne obale bio “presudan” u ranijim pregovorima te da današnji sastanak ministra vanjskih poslova šeika Abdullaha bin Zayeda s Netanyahuuom u New Yorku predstavlja “hrabar korak” u podršci međunarodnim naporima da se okonča rat u Gazi i postigne trajni prekid vatre.

Obitelj Bakr stradala u kampu Shati

Pet članova obitelji Bakr poginulo je u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Shati u Gazi. “Ovo su masakri, masakri koji se međunarodno osuđuju,” izjavila je Umm Khaleel za AFP, preživjevši napad koji je uništio obiteljsku kuću.

Salwa Subhi Bakr, također članica obitelji, opisala je trenutak udara: “Djeca su spavala kada je raketa pala na nas. Pet članova obitelji je ubijeno. Što svijet želi od nas? Gdje da idemo? Nađite nam rješenje.”

Bolnice pred kolapsom

Zdravstvena situacija u Gazi sve je dramatičnija.

Prema podacima liječnika, izraelske snage gađale su al-Rantisi dječju bolnicu, jedinu specijaliziranu ustanovu za pedijatriju u Gazi. Dr. Khalil Digran iz bolnice Al-Aqsa izjavio je za Al Jazeeru da su u sjevernoj Gazi sada preostale samo dvije djelomično funkcionalne bolnice – al-Shifa i al-Ahli – dok pritisak na bolnice u središnjem i južnom dijelu pojasa prijeti potpunim kolapsom zdravstvenog sustava.

“Ljudi iz sjevera i Gaze Cityja bježe prema jugu u potrazi za skloništem i medicinskom pomoći, ali kapaciteti su odavno premašeni,” rekao je Digran.

