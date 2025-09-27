Anwar Gargash, viši savjetnik predsjednika UAE-a, izjavio je da je stav Abu Dhabija protiv aneksije Zapadne obale bio “presudan” u ranijim pregovorima te da današnji sastanak ministra vanjskih poslova šeika Abdullaha bin Zayeda s Netanyahuuom u New Yorku predstavlja “hrabar korak” u podršci međunarodnim naporima da se okonča rat u Gazi i postigne trajni prekid vatre.