Podizanje tenzija

Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov

N1 Info
22. kol. 2025. 13:16
An RAF Typhoon fighter jet flies ahead of U.S. President Donald Trump's departure to Washington, D.C., in Lossiemouth, Scotland, Britain, July 29, 2025.
REUTERS/Russell Cheyne

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane poslalo je svoje borbene zrakolove kako bi presreli ruski avion IL-20 COOT.

Sjedinjene Američke Države podigle su borbene zrakoplove nakon što su otkrile ruski obavještajni i nadzorni zrakoplov u blizini Aljaske, prenosi Dnevnik.hr.

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) poslalo je u četvrtak E-3, dva F-16 i jedan tanker KC-135 kako bi presreli ruski zrakoplov IL-20 COOT koji je letio u identifikacijskoj zoni protuzračne obrane Aljaske (ADIZ), piše Newsweek.com.

"Ruski vojni zrakoplov ostao je u međunarodnom zračnom prostoru i nije ušao u američki ili kanadski suvereni zračni prostor. Ta ruska aktivnost na Aljasci (zračnom prostoru) događa se redovito i ne smatra se prijetnjom", priopćio je NORAD te dodao:

"Koristimo slojevitu obrambenu mrežu satelita, zemaljskih i zračnih radara te borbenih zrakoplova za otkrivanje i praćenje zrakoplova i informiranje o odgovarajućim akcijama. NORAD je i dalje spreman upotrijebiti niz opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike."

Donald Trump Rusija SAD Vladimir Putin rat u Ukrajini

