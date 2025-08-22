Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane poslalo je svoje borbene zrakolove kako bi presreli ruski avion IL-20 COOT.
Sjedinjene Američke Države podigle su borbene zrakoplove nakon što su otkrile ruski obavještajni i nadzorni zrakoplov u blizini Aljaske, prenosi Dnevnik.hr.
Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) poslalo je u četvrtak E-3, dva F-16 i jedan tanker KC-135 kako bi presreli ruski zrakoplov IL-20 COOT koji je letio u identifikacijskoj zoni protuzračne obrane Aljaske (ADIZ), piše Newsweek.com.
"Ruski vojni zrakoplov ostao je u međunarodnom zračnom prostoru i nije ušao u američki ili kanadski suvereni zračni prostor. Ta ruska aktivnost na Aljasci (zračnom prostoru) događa se redovito i ne smatra se prijetnjom", priopćio je NORAD te dodao:
"Koristimo slojevitu obrambenu mrežu satelita, zemaljskih i zračnih radara te borbenih zrakoplova za otkrivanje i praćenje zrakoplova i informiranje o odgovarajućim akcijama. NORAD je i dalje spreman upotrijebiti niz opcija odgovora u obrani Sjeverne Amerike."
