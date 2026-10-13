Avdagić o Trumpu i Putinu: Kremlj se uhvatio na udicu, a američki predsjednik sve je frustriraniji

"Nažalost, Ukrajinci se ne mogu malo strpjeti, ali očigledno je da američka administracija u ova tri tjedna ne želi vidjeti gađanje ruskih rafinerija. U tri tjedna se ništa neće drastično promijeniti, ako će gađati druge strateške mete kao što su i dosad radili, skladišta internetskih trgovina ili podatkovne centre ključne ruske tvrtke koja je za njih ono što mi na Zapadu zovemo Googleom", rekao je Avdagić.