Bivši šef NATO-a: Mislim da moramo razgovarati s Rusima

Bivši glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, rekao je da se raduje sastanku koji je američki predsjednik Donald Trump najavio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, a koji bi se trebao održati u naredna dva tjedna.

"Moramo razgovarati s Rusijom iz razloga što moramo završiti rat u Ukrajini", rekao je u petak na sajmu knjiga u Frankfurtu.

"Mislim da moramo razgovarati s Rusima, no dijalog se mora temeljiti na snazi", rekao je Stoltenberg.

Kako bi se stvorili uvjeti za pregovore, Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu: politički, financijski i vojno.

Drugačije se ne može postići mir koji bi omogućio Ukrajini da ostane slobodna zemlja.

"Ako i kad Putin shvati da neće pobijediti na bojištu, tada će sjesti i ispregovarati sporazum prema kojemu Ukrajina ostaje slobodna, neovisna zemlja", rekao je.

Stoltenberg je vodio razgovor na sajmu knjiga s Marijom Ressom, filipinskom dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja je upozorila protiv dezinformacijskih kampanja na internetu i društvenim mrežama.

"Majka svih bitki danas je integritet informacija", rekla je istraživačka novinarka.

Ovakav vid bitke vodi se u "vašem džepu", rekla je, pokazujući svoj pametni telefon.