Bliži se objava Epsteinovih dokumenata, što slijedi? "Mogućnosti su beskrajne"
Osobe povezane s kriminalnim djelima pokojnog seksualnog prijestupnika mogle bi se suočiti s kaznenim optužbama ili barem društvenom osudom.
Kako se približava kongresom propisani rok 19. prosinca do kojeg Trumpovo ministarstvo pravosuđa mora objaviti dokumente vezane uz Jeffreyja Epsteina, raste intenzivno nagađanje o sadržaju tih spisa – ali i o tome što će se dogoditi nakon njihove objave, piše The Guardian.
Američki predsjednik je 19. studenoga potpisao dvostranački zakon kojim se od američke državne odvjetnice Pam Bondi zahtijeva da te dokumente učini dostupnima javnosti u roku od 30 dana. Budući da su prethodne serije materijala povezane s osramoćenim financijašem uključivale kompromitirajuću korespondenciju s istaknutim osobama, mnogi očekuju da će i novi dokumenti otkriti još imena bogatih, slavnih i moćnih.
Mnogi vjeruju da bi ovi papiri mogli dodatno rasvijetliti detalje Trumpova odnosa s Epsteinom
Epsteinove žrtve i njihovi zagovornici – uključujući veliku većinu Kongresa – nadaju se i da će napokon saznati zašto je godinama izbjegavao ozbiljno kazneno gonjenje, unatoč tome što su brojni maloljetnici vlastima govorili da ih je zlostavljao.
Mnogi vjeruju da bi ovi papiri mogli dodatno rasvijetliti detalje Trumpova odnosa s Epsteinom, budući da se predsjednik, koji mu je nekoć bio prijatelj prije nego što su se razišli, više puta spominje u ranije objavljenoj komunikaciji.
Trump, čije je potpisivanje zakona predstavljalo zaokret u odnosu na njegovu višemjesečnu protivljenost, opetovano je nijekao ikakvu krivnju povezanu s Epsteinom. Njegovi su predstavnici izvješća o ranijim vezama Trumpa i Epsteina nazvali “izlizanim i patetičnim pokušajima odvraćanja pozornosti od svih uspjeha Trumpove administracije”.
Ako Trumpovo ministarstvo pravosuđa doista postupi po zakonu – kako je Bondi obećala – stručnjaci i promatrači rekli su Guardianu da bi dugo tražena transparentnost mogla imati ozbiljne posljedice za one koji se nađu spomenuti u dosjeima. Posljedice bi se mogle kretati od snažne društvene izolacije do pravne odgovornosti.
“Nakon objave dosjea, sljedeći je korak jednostavan: slijediti dokaze kamo god vodili"
Spencer Kuvin, glavni pravni savjetnik odvjetničkog ureda GoldLaw i odvjetnik nekoliko Epsteinovih žrtava, iznio je stav o mogućoj kaznenoj odgovornosti Epsteinovih suradnika.
“Nakon objave dosjea, sljedeći je korak jednostavan: slijediti dokaze kamo god vodili. Dokumente treba tretirati kao operativne informacije za daljnje istrage i moguće kazneno gonjenje”, rekao je Kuvin. “Svako ime, svaka komunikacija, svaki potvrđeni čin koji upućuje na pomaganje, zataškavanje ili sudjelovanje u Epsteinovoj mreži trgovine ljudima mora potaknuti novu istražnu pažnju.”
Postoji i realna mogućnost društvene osude za sve razotkrivene Epsteinove suradnike koji su dosad bili izvan fokusa javnosti.
“Ljude koji su komunicirali s Epsteinom nakon njegove osude na Floridi javnost bi trebala vidjeti onakvima kakvi jesu: osobe koje su bile suučesnici ili pomagači seksualnog trgovca ljudima”, rekao je Kuvin.
“Za moje klijente transparentnost nije krajnji cilj – pravda jest. Dosjei moraju biti početak dugo odgađane odgovornosti.”
Kuvin je rekao da vlasti moraju “ispraviti prošle institucionalne propuste”.
“Ako dosjei otkriju nedolično postupanje unutar saveznih agencija, vlada ima dužnost otvoreno se suočiti s tim propustima i stvoriti strukturne zaštite kako nijedna žrtva više ne bi bila zanemarena”, rekao je. “Ovo nije samo o otkrivanju zločina – nego i o obnovi povjerenja sa preživjelima koje je sustav iznevjerio.”
“Mislim da su mogućnosti beskrajne u pogledu toga što bi moglo uslijediti"
Gretchen Carlson i Julie Roginsky, koje su pokrenule tužbe za seksualno uznemiravanje protiv bivšeg direktora Fox Newsa Rogera Ailesa i suosnivačice neprofitne organizacije Lift Our Voices, rekle su da je uvid u dosjee ključan te da bi informacije mogle usmjeriti sljedeće korake.
“Mislim da su mogućnosti beskrajne u pogledu toga što bi moglo uslijediti. Mislim da bi moglo biti novih kaznenih optužbi. Mislim da bi mogla postojati odgovornost ne samo pojedinaca nego i institucija ili drugih skupina koje se spominju”, rekla je Carlson, koja vjeruje da će dosjei biti objavljeni. “Tamo je golema količina informacija za koju još ne znamo.”
“Ako uzmemo u obzir koliko smo već saznali samo iz e-mailova koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, možete zamisliti koliko se toga nalazi u milijun stranica dokumenata.”
Ipak, skeptičnost oko objave i dalje postoji zbog više iznimki koje omogućuju zadržavanje dijela informacija. Zakon ne dopušta redakciju imena samo zato što bi se identificirane osobe mogle osramotiti ili pretrpjeti reputacijsku štetu, no jedna odredba dopušta zadržavanje dokumenata koji bi navodno mogli utjecati na tekuće istrage.
Bondi je, prema Trumpovu zahtjevu, dodijelila tužitelja u New Yorku da istraži bivšeg predsjednika Billa Clintona, suosnivača LinkedIna Reida Hoffmana i druge Trumpove političke protivnike koji su nekoć bili povezani s Epsteinom. Clinton i Hoffman, koji nisu optuženi za bilo kakvo nedjelo vezano uz Epsteina, negirali su krivnju i izrazili žaljenje zbog ranijeg druženja s njim.
Mnogi se pitaju hoće li istrage protiv Clintona i Hoffmana poslužiti kao izgovor da se sakriju dokumenti koji bi inače morali biti objavljeni. Dosadašnji učinak ministarstva pravosuđa na objavi ovih dokumenata – jednim od Trumpovih predizbornih obećanja – bio je neujednačen.
Roginsky, koja također misli da bi administracija mogla iskoristiti istrage za uskraćivanje dijela spisa, istaknula je i Trumpove široke ovlasti: “Zakon mu dopušta da određene aspekte dosjea proglasi tajnima, a on ima jednostranu ovlast određivati što je klasificirano kao pitanje nacionalne sigurnosti”, rekla je.
“Vlada bi trebala prihvatiti odgovornost prema Epsteinovim žrtvama"
Jennifer Plotkin iz odvjetničkog ureda Merson Law, koji je zastupao 33 Epsteinove žrtve i vodi tužbu zbog nečinjenja saveznih vlasti desetljećima ranije, sažela je što misli da treba uslijediti:
“Vlada bi trebala prihvatiti odgovornost prema Epsteinovim žrtvama u FBI-ju tako da riješi slučaj umjesto da se i dalje bori protiv preživjelih kao što to sada čini”, rekla je Plotkin.
Upitana o zabrinutostima oko transparentnosti, glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson izjavila je: “Predsjednik Trump dosljedno poziva na transparentnost vezano uz Epsteinove dosjee – objavom tisuća stranica dokumenata, suradnjom s pozivom na dostavu dokumenata Odbora za nadzor Zastupničkog doma te recentnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage o Epsteinovim prijateljima Demokratima, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su Demokrati ikad učinili.”
