Bliži se objava Epsteinovih dokumenata, što slijedi? "Mogućnosti su beskrajne"

“Mislim da su mogućnosti beskrajne u pogledu toga što bi moglo uslijediti. Mislim da bi moglo biti novih kaznenih optužbi. Mislim da bi mogla postojati odgovornost ne samo pojedinaca nego i institucija ili drugih skupina koje se spominju”, rekla je Carlson, koja vjeruje da će dosjei biti objavljeni. “Tamo je golema količina informacija za koju još ne znamo.”