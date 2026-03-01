Bosanca Huse B. pokušali su se riješiti 52 puta, ali on i dalje od Njemačke prima 7250 eura mjesečno

Detusche Welle piše da je redakcija Bilda došla je do kompletnog azilantskog dosjea Huse B., iz kojeg se saznalo da je u Njemačku došao 1994., tijekom rata u BiH, i da je zemlju trebao napustiti još 1.9.1997., a da mu je krajnji rok bio 15. prosinac iste godine, ali on je još uvijek tamo i uživa u primanjima koja mu je osigurala njemačka država.