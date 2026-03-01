NE MOGU MU NIŠTA
Bosanca Huse B. pokušali su se riješiti 52 puta, ali on i dalje od Njemačke prima 7250 eura mjesečno
Njemački mediji masovno prenose priču tabloida Bild o Bosancu Husi B. koji je nadigrao njemačku državu: čak 52 puta produžen mu je status trpljenja, tzv. duldung. Imao je različita imena, ali svakog mjeseca uredno prima 7250 eura.
Detusche Welle piše da je redakcija Bilda došla je do kompletnog azilantskog dosjea Huse B., iz kojeg se saznalo da je u Njemačku došao 1994., tijekom rata u BiH, i da je zemlju trebao napustiti još 1.9.1997., a da mu je krajnji rok bio 15. prosinac iste godine, ali on je još uvijek tamo i uživa u primanjima koja mu je osigurala njemačka država.
Huso B. sa svojom brojnom obitelji godišnje prima oko 87.000 eura socijalne pomoći od države. Poznat je policiji i više puta je osuđivan.
Nitko ne razumije kako je to moguće
Huso B. je 2000. godine, sa 16 godina podnio zahtjev za azil, ali mu ga je Njemački ured za migracije i izbjeglice (BAMF) privremeno odbio pa mu je ponovno prijetila deportacija. U listopadu 2003. zahtjev za azil mu je i definitivno odbijen kao "očito neosnovan", zbog čega je bio obavezan napustiti zemlju.
Kako je objavio Bild, Huso B. je tada napustio Njemačku, pa se vratio 2007., ali mu je Služba za strance u Kölnu odmah izdala rješenje o protjerivanju – na neodređeno vrijeme.
List primjećuje da ono što se nakon toga događa nitko ne razumije. Grad Köln je nadležan za slučaj, a deportaciju je trebala provesti pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Točno 52 puta otad je odgođena njegova deportacija, a dosje mu i dalje raste.
Zašto ga toleriraju?
Kao obrazloženja se navode "hitni humanitarni ili osobni razlozi", zatim "drugi razlozi", kasnije "nedostatak putnih dokumenata". Četiri stranice dosjea pune su produljenja boravka na temelju toleriranja – duldunga. U tekstu se također spominje i više lažnih identiteta H. B.
"Već 23 godine Bosanac Huso B. zapravo ne bi smio biti u Njemačkoj, jer je trebao biti deportiran. Premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst (CDU) rekao je za Bild da razumije "svakoga tko u ovom slučaju osjeća bijes".
Deutsche Welle piše da grad Koeln tolerira Husu B. jer ima osmero djece.
"Dokle god maloljetna djeca imaju perspektivu ostanka u Njemačkoj, bit će tolerirani i roditelji", poručio je grad Koeln jer je obitelj zaštićena Ustavom.
Prenosi se i izjava visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidta koji je ustvrdio da Husi B. u domovini ne prijeti nikakva opasnost i da se u domovinu vratilo 90 posto onih koji su pobjegli u Njemačku zbog rata u BiH.
Više pročitajte na Deutsche Welleu.
