Trump otkrio što ga je najviše iznenadilo u sukobu s Iranom
Predsjednik Donald Trump rekao je za CNN u devetominutnom telefonskom intervjuu da američka vojska “razbija Iran” – ali da “veliki val” tek dolazi.
“Razbijamo ih,” rekao je Trump za CNN. “Mislim da ide jako dobro. Vrlo je snažno. Imamo najveću vojsku na svijetu i koristimo je.”
Trump je u intervjuu govorio o nizu tema, uključujući očekivano trajanje sukoba, svoje iznenađenje opsežnom iranskom odmazdom te očekivani plan nasljeđivanja vlasti u toj zemlji.
Na pitanje koliko bi rat mogao trajati, predsjednik je rekao: “Ne želim da traje predugo. Uvijek sam mislio da će trajati četiri tjedna. I malo smo ispred rasporeda.”
Upitan čini li SAD nešto više od vojnog napada kako bi pomogao iranskom narodu da preuzme kontrolu nad svojom zemljom od režima, Trump je odgovorio: “Da.”
“Doista činimo. Ali sada želimo da svi ostanu u zatvorenom prostoru. Vani nije sigurno.”
A uskoro će biti još manje sigurno, dodao je predsjednik.
“Još ih nismo ni počeli snažno gađati. Veliki val još se nije dogodio. Veliki dolazi uskoro.”
‘Najveće iznenađenje’ dosad
Predsjednik je rekao da je “najveće iznenađenje” dosad bilo to što je Iran napao arapske zemlje u regiji: Bahrein, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.
“Bili smo iznenađeni”, rekao je Trump. “Rekli smo im: ‘Mi ćemo to riješiti’, a sada se žele boriti. I bore se agresivno. Trebali su biti vrlo malo uključeni, a sada inzistiraju na uključenosti.”
O arapskim čelnicima predsjednik je rekao za CNN: “Poznajem te ljude. Oni su čvrsti i pametni.”
Iranci su, kazao je, “pucali u hotel, pucali u stambenu zgradu. To ih je samo razljutilo. Vole nas, ali promatrali su. Nije bilo razloga da se uključe.”
Za iranske napade na njih rekao je da je “to vjerojatno bilo najveće iznenađenje”.
Trump je istaknuo iransku nuklearnu prijetnju kao dugotrajan problem u regiji.
“Morate razumjeti, živjeli su pod tim tamnim oblakom godinama. Zato nikada niste mogli imati mir”, rekao je.
Nasljeđivanje vlasti u Iranu
Na pitanje tko bi mogao preuzeti vodstvo u Iranu, Trump je rekao: “Ne znamo tko je vodstvo. Ne znamo koga će izabrati. Možda će imati sreće i dobiti nekoga tko zna što radi.”
Iranci su, rekao je, izgubili “puno u smislu vodstva” zbog početnih napada.
“Četrdeset i devet ljudi”, rekao je Trump. “Bio je to nevjerojatan napad.”
“Postali su pomalo arogantni” sastajući se svi na jednom mjestu, dodao je. “Mislili su da ih se ne može otkriti. Moglo ih se otkriti. Bili smo šokirani time.”
Trump je rekao da nije jasno tko sada vodi zemlju.
“Oni ni sami ne znaju tko ih sada vodi”, rekao je Trump. “Uklonili smo 49” iranskih čelnika.
“To su bili čelnici, a neki su se razmatrali” kao potencijalni nasljednici, rekao je Trump. No s više od četiri desetaka ubijenih, “ne znamo tko sada vodi zemlju. Ni oni ne znaju tko vodi. Malo je kao red za nezaposlene.”
‘Nismo mogli sklopiti dogovor s tim ljudima’
Predsjednik je rekao da je njegov tim pokušao pregovarati s Irancima, ali “nismo mogli sklopiti dogovor s tim ljudima”. Svaka nova ponuda, rekao je, bila je popraćena povlačenjem prethodnih ustupaka.
Iranci nisu htjeli pristati na prekid obogaćivanja uranija, rekao je Trump.
“Imali su sav taj obogaćeni materijal. Razmatrali su da ga ondje ponovno prerade, ali bilo je u tako lošem stanju, planina se praktički urušila”, rekao je Trump.
O svojoj vojnoj akciji Trump je rekao: “Ovo je način” kako se treba nositi s Iranom.
“Ne moramo brinuti o sporazumima.” Ukazao je na dugu povijest destabilizacije regije od Iranske revolucije 1979. godine.
“Vratite se 37 godina unatrag, zapravo 47 godina, gotovo 50, pogledajte što se dogodilo i svu smrt. Ljudi u vojsci koji hodaju bez nogu, bez ruku, lica raznesenih”, rekao je.
Trump je rekao da je zatražio od svog tima popis svih iranskih ili proiranskih napada na SAD te američke saveznike i interese.
“Tijekom posljednjih 47 godina. Rekao sam: ‘Dajte mi sve napade.’ Kad bih vam ih sve nabrojao, još bih govorio”, rekao je.
Kritika sporazuma iz vremena Baracka Obame
Najnovija vojna operacija dio je dugoročne kampanje za uklanjanje iranske prijetnje, rekao je Trump. “Prošli put smo uklonili Soleimanija”, rekao je, referirajući se na američki napad dronom 3. siječnja 2020. u kojem je ubijen iranski general-bojnik Qasem Soleimani. “Bio je nevjerojatno nasilan, okrutan general.”
Napad na Soleimanija “bio je velik potez”, rekao je predsjednik. “Da se to nije dogodilo, možda danas ne biste imali Izrael. Izrael možda ne bi postojao.”
Zatim “smo imali Midnight Hammer – vrlo važno”, rekao je predsjednik, misleći na američke napade u lipnju 2025. na iranska nuklearna postrojenja. “Bili su mjesec dana udaljeni od nuklearnog oružja.”
Kritizirajući nuklearni sporazum iz vremena predsjednika Baracka Obame, rekao je da je “to bio iranski nuklearni sporazum jer je dao svu moć Iranu. Imali bi nuklearno oružje prije tri ili četiri godine. Upotrijebili bi ga protiv Izraela. Možda bi ga upotrijebili i protiv nas.”
“Taj sporazum bio je tako loš”, rekao je Trump, “bio je put prema bombi.”
U najnovijim pregovorima Iranci “nisu bili spremni dati nam ono što smo tražili. Trebali su to učiniti.”
“Dakle, ide dobro”, rekao je Trump prije nego što je završio telefonski razgovor s CNN-om.
