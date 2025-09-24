Britanska ministrica: Izrael pogoršava već katastrofalnu humanitarnu situaciju

Izraelska vlada pogoršava već "katastrofalnu humanitarnu situaciju" premještanjem svojih snaga u grad Gazu, izjavila je britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u Ujedinjenim narodima.
Oglas
Izjavila je to nakon odluke Ujedinjenog Kraljevstva da prizna palestinsku državnost.
"Izraelske snage eskaliraju sukob u Gazi, ruše još više domova, tjeraju prestrašene obitelji u bijeg", rekla je. "To je neshvatljivo, nehumano, potpuno neopravdano i mora prestati", istaknula je britanska šefica diplomacije.
"Sve što će ova akcija izraelske vlade učiniti jest pogoršati katastrofalnu humanitarnu situaciju", ocijenila je Cooper. Cooper je rekla da će eskalacija također otežati oslobađanje preostalih izraelskih talaca.
Tisuće ljudi u utorak i dalje bježe iz grada Gaze dok Izrael nastavlja sa svojom kopnenom ofenzivom, javila je njemačka agencija dpa. Stanovnici su za dpa rekli da je mnogo više ljudi napustilo grad na sjeveru Pojasa Gaze od ponedjeljka zbog žestokih napada.
Prije početka intenziviranih izraelskih napada, oko milijun stanovnika i interno raseljenih osoba je živjelo u gradu Gazi. Izraelska vojska je naredila stanovništvu da se premjesti na južni dio priobalne enklave.
Izvješće povjerenstva UN-a: Izraelska politika pokazuje jasnu namjeru prisilnog preseljenja Palestinaca
U izvješću povjerenstva UN-a u utorak navodi se da je izraelska vlada pokazala jasnu namjeru da uspostavi trajnu kontrolu nad Gazom te osigura židovsku većinu na okupiranoj Zapadnoj obali.
UN-ovo izvješće detaljno opisuje kako su izraelske vlasti sveobuhvatno i sustavno uništavale civilnu infrastrukturu u koridorima i tampon zoni Gaze, što je rezultiralo širenjem kontrole Izraela na 75 posto Pojasa Gaze do srpnja ove godine.
UN-ovo Neovisno istražno povjerenstvo na okupiranom palestinskom teritoriju također je utvrdilo da su od listopada 2023. izraelske politike pokazale jasnu namjeru prisilnog preseljenja Palestinaca, proširenja židovskih naselja i aneksije cijele Zapadne obale.
"Sve učestaliji nasilni napadi doseljenika rezultirali su prisilnim raseljavanjem zajednica i naknadnom judaizacijom područja Zapadne obale", navodi se u izvješću.
Povjerenstvo također ističe vojne operacije u izbjegličkim kampovima Dženinu, Tulkaremu i Nur Šams, što je rezultiralo uništenjem domova i infrastrukture te raseljavanjem stanovnika - što Povjerenstvo smatra vojno neopravdanim i jednakim kolektivnom kažnjavanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas