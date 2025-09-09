Britanska vlada nije zaključila da Izrael postupa s namjerom genocida

Izrael je meta kritika širom svijeta zbog svoje dvogodišnje vojne akcije u Pojasu Gaze u kojoj je poginulo više od 64.000 ljudi. Izrael ne priznaje optužbe, pozivajući se na pravo na samoobranu nakon Hamasova napada 7. listopada 2023. u kojem je poginulo 1200 ljudi, a 251 osoba je oteta, po izraelskim podacima.