Britanska vlada nije zaključila da Izrael postupa s namjerom genocida

Velika Britanija nije zaključila da Izrael provodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze, ali je kritizirala "krajnje strašne" patnje civila ondje, u vladinu pismu uoči sastanka premijera Keira Starmera i izraelskog predsjednika.
Izrael je meta kritika širom svijeta zbog svoje dvogodišnje vojne akcije u Pojasu Gaze u kojoj je poginulo više od 64.000 ljudi. Izrael ne priznaje optužbe, pozivajući se na pravo na samoobranu nakon Hamasova napada 7. listopada 2023. u kojem je poginulo 1200 ljudi, a 251 osoba je oteta, po izraelskim podacima.
Starmer se u srijedu u svojem uredu u Downing Streetu treba sastati s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom, koji ima uglavnom ceremonijalnu dužnost, rekao je njegov glasnogovornik.
Rat u Pojasu Gaze izazvao je tenzije u odnosima dviju zemalja. Izraelska vlada bijesna je zbog britanskog plana da prizna Palestinu i spriječi izraelske dužnosnike da sudjeluju na najvećem obrambenom sajmu ovaj tjedan.
Na pitanje treba li vlada ispuniti svoju zakonsku dužnost da spriječi genocid, David Lammy koji je do petka bio britanski ministar vanjskih poslova, napisao je u pismu s datumom od 1. rujna upućenom parlamentarnom odboru da je vlada pažljivo razmotrila rizik od genocida.
U skladu s Konvencijom o genocidu, zločin genocida događa se samo kada postoji jasna "namjera da se, u potpunosti ili dijelom, uništi nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu", napisao je Lammy u pismu koje je Reuters dobio na uvid.
"Vlada nije zaključila da Izrael postupa s tom namjerom."
Lammyja je u petak na dužnosti zamijenila Yvette Cooper. On je imenovan zamjenikom premijera i ministrom pravosuđa.
U pismu je dodao: "Velike civilne žrtve, uključujući žene i djece, i veliko uništavanje u Gazi krajnje su strašni. Izrael mora učiniti mnogo više kako bi spriječio i ublažio patnje koje ovaj sukob uzrokuje." Britanska vlada smatra da se genocid mora utvrditi na sudovima.
