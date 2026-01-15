"Arktička izdržljivost"
Raste napetost, pogledajte koje sve europske zemlje šalju vojnike na Grenland
Nekoliko zemalja članica NATO-a upućuje manji broj vojnog osoblja na Grenland kako bi sudjelovali u zajedničkim vojnim vježbama s Danskom, u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump pojačava prijetnje da će silom pripojiti ovaj arktički otok.
Trumpove izjave dovele su desetljećima staro, SAD-om predvođeno europsko sigurnosno savezništvo u ozbiljnu krizu, jer otvaraju mogućnost da najveća i najmoćnija članica NATO-a anektira teritorij druge članice, piše CNN.
Danska, koja je odgovorna za obranu Grenlanda, upozorila je da bi napad na Grenland praktički značio kraj NATO-a te je u srijedu objavila da proširuje svoju vojnu prisutnost „u bliskoj suradnji s NATO saveznicima“.
Tko sve šalje vojsku?
Njemačka, Švedska, Francuska i Norveška potvrdile su da ovog tjedna šalju vojno osoblje na Grenland.
Kanada i Francuska su najavile da u narednim tjednima planiraju otvoriti konzulate u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.
Slanje vojnika na obuku u druge zemlje NATO-a nije neuobičajeno, a saveznici – uključujući i SAD – već godinama nastoje intenzivirati zajedničke vježbe u arktičkom krugu. Sjedinjene Države trenutačno imaju oko 150 vojnika stacioniranih u svemirskoj bazi Pituffik na sjeverozapadu Grenlanda.
Napetosti unutar NATO-a
No, i vrijeme i simbolika najnovijih najava europskih zemalja predstavljaju snažan izraz solidarnosti u trenutku dosad nezabilježenih napetosti unutar NATO-a.
Trump je iznimno otvoreno govorio o svojoj ambiciji da preuzme kontrolu nad najvećim otokom na svijetu, uključujući i uporabu sile ako bude potrebno. Na konferenciji za novinare s naftnim direktorima u petak rekao je da će „nešto poduzeti u vezi s Grenlandom, sviđalo se to njima ili ne“.
U priopćenju objavljenom u srijedu, njemačko Ministarstvo obrane navelo je da u četvrtak šalje „izvidnički tim“ od 13 pripadnika vojske na Grenland, u sklopu „istraživačke misije“ zajedno s drugim partnerskim državama, na poziv Danske.
Švedska je također u srijedu, na zahtjev Danske, poslala neodređen broj vojnika na Grenland, objavio je švedski premijer Ulf Kristersson na platformi X. Švedski časnici bit će dio skupine vojnika iz drugih savezničkih zemalja koji će zajedno pripremati nadolazeću vježbu pod nazivom Operacija Arctic Endurance (Arktička izdržljivost).
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će i Francuska sudjelovati u Operaciji. „Prve francuske vojne postrojbe već su na putu. Ostale će uslijediti“, napisao je na X-u.
Norveška također šalje dva pripadnika obrambenog sektora na Grenland, potvrdio je za CNN glasnogovornik norveškog Ministarstva obrane.
NATO, odnosno Sjevernoatlantski savez, dugogodišnji je vojni savez 30 europskih država te Sjedinjenih Država i Kanade.
Temelji se na načelu da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što Trumpove prijetnje Grenlandu – koji je dio NATO-a zbog svoje povezanosti s Danskom – čini iznimno neobičnima.
Danski ministar obrane potencijalni američki napad na Grenland nazvao je „potpuno hipotetskim“.
„Malo je vjerojatno da bi jedna članica NATO-a napala drugu članicu“, rekao je Troels Lund Poulsen novinarima na konferenciji za medije u srijedu.
Sastanci s Trumpovim dužnosnicima
Vijest o europskom raspoređivanju vojnika na Grenland stigla je u trenutku kada su danski i grenlandski dužnosnici u srijedu razgovarali s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i potpredsjednikom JD Vanceom, svega nekoliko sati nakon što je Trump na Truth Socialu poručio da je „sve manje“ od američke kontrole nad Grenlandom „neprihvatljivo“.
„NATO postaje daleko snažniji i učinkovitiji ako je Grenland u rukama SJEDINJENIH DRŽAVA“, napisao je Trump u ranim jutarnjim satima u srijedu, tvrdeći da bi američka kontrola Grenlanda koristila i samom NATO-u.
Sastanak, međutim, nije donio opipljive rezultate. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen rekao je da je sa svojim grenlandskim kolegom imao „iskren, ali i konstruktivan razgovor“ s Rubiom i Vanceom, no da i dalje postoji „temeljno neslaganje“.
Ipak, Rasmussen je dodao da su se strane dogovorile o formiranju „radne skupine na visokoj razini koja će istražiti možemo li pronaći zajednički put naprijed“, a koja bi se trebala sastati u nadolazećim tjednima.
Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand u nedjelju je na X-u objavila da je razgovarala sa svojim grenlandskim i danskim kolegama kako bi „ponovila čvrstu potporu Kanade Kraljevini Danskoj te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Grenlanda“.
Anand je rekla da će „u narednim tjednima“ otputovati na Grenland kako bi otvorila službeni kanadski konzulat u Nuuku i prenijela kanadsku „duboku predanost regionalnoj sigurnosti i zaštiti“ na Arktiku.
Francuska će 6. veljače otvoriti konzulat na Grenlandu, potez koji je u pripremi još od prošle godine, izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot u srijedu za radio RTL, prenosi Reuters.
Barrot je, prema navodima Reutersa, pozvao Sjedinjene Države da prestanu prijetiti Grenlandu.
„Napad na drugu članicu NATO-a nema nikakvog smisla, čak bi bio suprotan interesima Sjedinjenih Država… i stoga ovo ucjenjivanje očito mora prestati“, rekao je Barrot za RTL.
