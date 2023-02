Nakon razornog potresa u Turskoj i Siriji, koji se dogodio u ponedjeljak, spasioci ne odustaju od traženja preživjelih iako su šanse sve manje. Ipak, noćas su, 90 sati nakon potresa, svjedočili čudu.

Iz ruševina u Turskoj uspjeli su spasiti ženu i njezino 10 dana staro djetešce.

Pogledajte video:

Watch: A 10-day old baby and his mother have been rescued after 90 hours from under the rubble in #Turkey.#TurkeySyriaEarthquake https://t.co/ZKbtocrXkR pic.twitter.com/oya3yF7qwc