Ova europska država zabranit će društvene mreže mlađima od 15 godina

Prema analizi danskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača iz veljače ove godine, mladi u toj nordijskoj zemlji u prosjeku provode 2 sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama. Danska slijedi primjer Australije koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina.