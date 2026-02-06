Francuska i Kanada otvaraju konzulat na Grenlandu

Francuska i Kanada otvorit će konzulate u glavnom gradu Grenlanda Nuuku u petak, produbljujući suradnju na Arktiku u vrijeme rastućih geopolitičkih tenzija nakon što je američkih predsjednik Donald Trump jasno izrazio interes za stjecanje strateški važnog otoka.
Ti diplomatski koraci ukazuju na predanost dviju nacija jačanju arktičke prisutnosti i partnerstva s Grenlandom, poluautonomnim danskim teritorijem koji je postao središnja točka zbog tvrdnje Donalda Trumpa da je američka kontrola nad otokom prioritet nacionalne sigurnosti.
Trumpovi napori prema prisvajanju Grenlanda, gdje Sjedinjene Države već imaju konzulat, uznemirio je europske saveznike i potaknuo raspravu o arktičkom suverenitetu i sigurnosti. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand i generalna guvernerka Mary Simon posjetit će Grenland u petak i prisustvovati otvaranju kanadskog konzulata.
Anand bi se trebala sastati s danskim ministrom vanjskih poslova Larsom Lokkeom Rasmussenom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt u Nuuku kako bi razgovarali o suradnji na području arktičke sigurnosti.
Kanada je u prosincu najavila da će otvoriti konzulate na Grenlandu i u Anchoragu na Aljasci kako bi ojačala svoju nazočnost na Arktiku. Premijer Mark Carney također je obećao ojačati kanadsku vojnu i sigurnosnu nazočnost u arktičkom prostoru.
Francuska, koja ima samo devet svojih državljana na Grenlandu, bit će prva zemlja Europske unije koja će otvoriti konzulat na otoku. Pariz "ponavlja svoju predanost poštivanju teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske", priopćilo je u petak francusko ministarstvo vanjskih poslova.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je planove za otvaranje konzulata tijekom svog posjeta Grenlandu prošle godine, kao znak solidarnosti nakon što je Trump izrazio interes za prisvajanje Grenlanda.
