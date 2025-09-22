Voditelj kasnovečernjeg televizijskog showa Jimmy Kimmel, koji je skinut s programa nakon svađe zbog komentara o Charlieju Kirku, vraća se na program u utorak 23. rujna.
Kimmel, koji je bio optužen da je uvredljiv i neosjetljiv zbog onoga što je rekao u emisiji prošlog ponedjeljka, vratit će se u svoj redovni termin, potvrdio je Disney, a prenosi Sky News.
"Prošle srijede donijeli smo odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbjegli dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju. Odluku smo donijeli jer smo smatrali da su neki komentari bili neprimjereno tempirani i stoga neosjetljivi. Posljednjih dana vodili smo ozbiljne razgovore s Jimmyjem, i nakon tih razgovora donijeli smo odluku da se emisija vrati u utorak", stoji u Disneyjevom priopćenju.
Kimmel je u svojoj emisiji optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove saveznike da iskorištavaju atentat na konzervativnog influencera Charlieja Kirka 10. rujna.
Detalji iza ove odluke još uvijek nisu poznati.
