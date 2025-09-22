"Prošle srijede donijeli smo odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbjegli dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju. Odluku smo donijeli jer smo smatrali da su neki komentari bili neprimjereno tempirani i stoga neosjetljivi. Posljednjih dana vodili smo ozbiljne razgovore s Jimmyjem, i nakon tih razgovora donijeli smo odluku da se emisija vrati u utorak", stoji u Disneyjevom priopćenju.