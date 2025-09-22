Oglas

UKINUTA SUSPENZIJA

Disney: Jimmy Kimmel se vraća na TV ekrane u svom redovnom terminu

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 21:51
Jimmy Kimmel
Getty Images via AFP

Voditelj kasnovečernjeg televizijskog showa Jimmy Kimmel, koji je skinut s programa nakon svađe zbog komentara o Charlieju Kirku, vraća se na program u utorak 23. rujna.

Oglas

Kimmel, koji je bio optužen da je uvredljiv i neosjetljiv zbog onoga što je rekao u emisiji prošlog ponedjeljka, vratit će se u svoj redovni termin, potvrdio je Disney, a prenosi Sky News.

"Prošle srijede donijeli smo odluku da obustavimo produkciju emisije kako bismo izbjegli dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za našu zemlju. Odluku smo donijeli jer smo smatrali da su neki komentari bili neprimjereno tempirani i stoga neosjetljivi. Posljednjih dana vodili smo ozbiljne razgovore s Jimmyjem, i nakon tih razgovora donijeli smo odluku da se emisija vrati u utorak", stoji u Disneyjevom priopćenju.

Kimmel je u svojoj emisiji optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove saveznike da iskorištavaju atentat na konzervativnog influencera Charlieja Kirka 10. rujna.

Detalji iza ove odluke još uvijek nisu poznati.

Teme
Disney Jimmy Kimmel charlie kirk donald trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ