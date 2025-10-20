Političari srednje struje — desnog centra, lijevog centra i liberali — vladaju Europom još od Drugog svjetskog rata, ali sada gledaju kako im se moć polako osipa. Nadaju se da će Vijeće Europske unije u četvrtak pokazati da EU brine o pitanjima koja su birače učinila nezadovoljnima i otuđenima. U nekim prijestolnicama Unije nacionalističke, pa i proruske, snage već su na vlasti ili pred vratima, vješto koristeći populistički bijes.