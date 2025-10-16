Politico: Europska unija ima pet godina da se pripremi za rat s Rusijom

Prema planu, EU će pomoći u mobiliziranju do 800 milijardi eura za obranu, uključujući 150 milijardi eura kroz program SAFE (zajmovi za oružje), 1,5 milijardi eura iz Europskog programa za obrambenu industriju (koji je još u pregovorima), sredstva iz Europskog obrambenog fonda te sredstva iz sljedećeg višegodišnjeg proračuna koji stupa na snagu 2027.