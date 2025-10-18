Oglas

REGIJA BAŠKOROSTAN

Eksplozija u ruskoj tvornici, tri osobe poginule: "Uzrok nisu ukrajinski napadi dronovima"

Hina
18. lis. 2025. 10:51
eksplozija
SERGEY BOBOK / AFP / ilustracija

Tri su osobe poginule, a pet je ozlijeđeno u eksploziji u tvornici eksploziva Avangard u gradu Sterlitamaku u zapadnoj regiji Baškortostanu u Rusiji, objavio je guverner Radij Habirov na Telegramu.

Eksplozija u tvornici dogodila se u petak navečer.

Forenzički stručnjaci istražuju uzrok eksplozije, rekao je Habirov. Porekao je da su je uzrokovali ukrajinski napadi dronom.

Hitne službe priopćile su u subotu da su završile operacije potrage i spašavanja u tvornici Sterlitamak, koje su trajale cijelu noć.

Tvornica Avangard proizvodi industrijske eksplozive i održava streljivo.

Od 2022. tvornicom upravlja ruski državni industrijski konglomerat Rostec.

eksplozija tvornica

