Ekstremno desni izraelski ministar: Neću podržati plan za Gazu

Izraelski ministar financija iz redova krajnje desnice Bezalel Smotrich izjavio je da on i njegova stranka neće odobriti predloženi mirovni sporazum s palestinskom militantnom skupinom Hamas, što dovodi u pitanje hoće li plan američkog predsjednika Donalda Trumpa zaživjeti, piše njemačka agencija Dpa.

U objavi na mreži X u četvrtak, Smotrich je izrazio "veliku radost" zbog skorog povratka izraelskih talaca, kako predviđa plan, ali i "veliku zabrinutost" zbog puštanja palestinskih zatvorenika zauzvrat.

Rekao je da osjeća "ogroman strah" zbog posljedica "pražnjenja zatvora i puštanja na slobodu sljedeće generacije terorističkih vođa koji će učiniti sve što mogu kako bi ovdje nastavili prolijevati židovsku krv".

Iz tog razloga, rekao je, nije se mogao pridružiti slavlju nakon što su se Izrael i Hamas u srijedu složili oko prve faze Trumpovog plana.

Izraelska vlada trebala bi se sastati u četvrtak poslijepodne kako bi raspravljala o uvjetima sporazuma i službeno ga odobrila, izvijestio je Times of Israel, pozivajući se na ured premijera Benjamina Netanyahua.

Pretpostavlja se da će predloženo primirje u Pojasu Gaze stupiti na snagu tek nakon sastanka. U početku nisu bile dostupne službene informacije o sljedećim koracima nakon sporazuma postignutog tijekom noći.