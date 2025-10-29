Europa ovisi o Trumpovoj milosti i sama je kriva za to

U listopadu se činilo da odnosi ponovno idu nizbrdo, kada je Bijela kuća najavila da će američki predsjednik održati novi krug osobnih razgovora s Vladimirom Putinom, i to pod pokroviteljstvom mađarskog premijera Viktora Orbána. Samit u Budimpešti ubrzo je otkazan, a Washington je zatim uveo sankcije velikim ruskim energetskim tvrtkama. Ipak, još jednom se pokazalo da je briselska „šarmantna diplomacija“ samo klimava kula od karata, piše The Nation.