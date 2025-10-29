Nakon kritika Trumpu, SAD ukinule vizu Nobelovcu za književnost

Nigerijski nobelovac Wole Soyinka izjavio je da su mu Sjedinjene Američke Države ukinule vizu i zabranile ulazak u zemlju.
Oglas
91-godišnji autor, koji je 1986. godine osvojio Nobelovu nagradu za književnost, rekao je da ga je američki konzulat pozvao da donese svoju putovnicu kako bi mu viza bila osobno poništena, jer su se pojavile nove, neprecizirane informacije.
Soyinka je taj poziv nazvao „prilično znatiželjnim ljubavnim pismom iz veleposlanstva“ na konferenciji za novinare u utorak te poručio organizacijama koje ga planiraju pozvati u SAD „da ne gube vrijeme“, piše BBC.
Američko veleposlanstvo u Nigeriji izjavilo je da ne može komentirati pojedinačne slučajeve.
Nobelovac je ranije imao stalni boravak u SAD-u, ali ga je 2016. godine sam poništio – simbolično je prerezao svoju zelenu kartu u znak protesta protiv izbora Donalda Trumpa za predsjednika.
Zelena karta je američka dozvola za stalni boravak – vrlo cijenjena među mnogim afričkim imigrantima u SAD-u.
Soyinka je u utorak potvrdio da više nema svoju zelenu kartu te se našalio rekavši da je „pala između škara i pretvorila se u nekoliko komadića“.
"Nemam vizu, zabranjen mi je ulazak"
Poznati autor imao je redovite nastavne angažmane na američkim sveučilištima posljednjih 30 godina.
„Nemam vizu. Zabranjen mi je ulazak“, rekao je u utorak.
Soyinka je dugo bio kritičan prema Trumpovoj administraciji i njezinoj oštroj politici prema imigrantima te je povezao ukidanje vize sa svojim otvorenim kritikama.
Kazao je kako je nedavna usporedba Trumpa s ugandskim diktatorom – „Idi Aminom bijelog lica“ – možda pridonijela trenutačnoj situaciji.
„Kad sam Donalda Trumpa nazvao Idi Aminom, mislio sam da mu laskam“, rekao je Soyinka. „Ponaša se kao diktator.“
Tko je bio Idi Amin?
Idi Amin bio je ugandski vojni časnik i diktator koji je vladao zemljom od 1971. do 1979. godine, poznat po brutalnom režimu i teškim kršenjima ljudskih prava.
Na pitanje bi li se vratio u SAD, Soyinka je odgovorio: „Koliko ja to već imam godina?“
U srpnju je američko Ministarstvo vanjskih poslova najavilo opsežne promjene u politici izdavanja neimigrantskih viza za građane Nigerije i nekoliko drugih afričkih zemalja.
Prema novim pravilima, gotovo sve neimigrantske i nediplomatske vize izdane Nigerijcima te državljanima Kameruna, Etiopije i Gane sada će biti jednokratne i vrijediti samo tri mjeseca, čime je ukinuta prijašnja mogućnost višestrukih ulazaka s vizama koje su vrijedile i do pet godina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas