Europska komisija za N1: Nema odgađanja EES sustava, puna primjena kreće u travnju
Nakon informacije koja se pojavila u javnosti da bi se sustav ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) mogao privremeno odgoditi ili suspendirati tijekom ljetne sezone, iz Europske komisije su za N1 demantirali tu informaciju.
Podsjetimo, Edin Čaušević, član uprave Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, naveo je da su prijevoznici dobili informaciju kako će se puna primjena EES sustava odgoditi.
„Dobili smo informaciju da će se sustav EES-a pomaknuti s travnja na rujan. Već sljedećeg tjedna bit će formirana radna skupina. S kolegama iz Srbije već radimo na dokumentu kako bismo predložili najbolje rješenje za razdvajanje profesionalnih vozača od turista na graničnim prijelazima“, kazao je Čaušević.
Međutim, iz Europske komisije (EK) jasno su poručili za N1 da do toga neće doći.
„Nisu najavljena nikakva nova produljenja za postupno uvođenje sustava. Postupno uvođenje EES sustava završit će 9. travnja 2026. godine“, naveli su.
Zatim su pojasnili da nije novost kako regulativa EES-a već predviđa određene fleksibilnosti za države članice.
„U razdoblju nakon završetka uvođenja u travnju ove godine. To nije novost. To znači da će do 10. travnja 2026. godine sve države članice morati u potpunosti uspostaviti EES na svim svojim graničnim prijelazima i registrirati sve državljane trećih zemalja koji prelaze granice“, poručili su.
Članak 21. Uredbe (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) definira postupanje i u slučaju da sustav EES ne radi ili je tehnički nemoguće izvršiti unos podataka.
U tom slučaju, kako je navedeno, dopuštene su privremene alternativne procedure (lokalno pohranjivanje, ručno evidentiranje, pa čak i pečat), uz obvezu naknadnog unosa podataka u EES.
„Ako je tehnički nemoguće unijeti podatke u središnji EES ili dođe do kvara središnjeg sustava, podaci se privremeno pohranjuju (u nacionalnom sučelju / lokalno elektronički) i moraju se unijeti u EES čim se kvar otkloni“, navodi se u tom članku te se dodaje:
„U iznimnoj situaciji kada nije moguće ni unijeti podatke u EES, ni privremeno ih elektronički pohraniti, granična služba ručno bilježi podatke (bez biometrije) i udara ulazni/izlazni pečat u putnu ispravu, uz obvezu da se podaci naknadno unesu u EES čim to bude moguće. Ako je dosje izrađen putem fallback postupka bez biometrijskih podataka, biometrija se unosi pri sljedećem prelasku granice.“
Što je EES sustav?
EES (Entry/Exit System) je novi automatizirani IT sustav Europske unije koji služi za registraciju putnika iz trećih zemalja prilikom svakog prelaska vanjskih granica Schengena. Umjesto dosadašnjeg pečaćenja putovnica, sustav će elektronički bilježiti ime putnika, vrstu putne isprave, biometrijske podatke (otiske prstiju i snimke lica) te točan datum i mjesto ulaska i izlaska. Glavni ciljevi su modernizacija granične kontrole, preciznije praćenje dopuštenog boravka od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana te jačanje sigurnosti identifikacijom osoba koje prekorače dopušteni boravak ili koriste lažne identitete.
