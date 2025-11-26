Europski parlament usvojio proračun Unije - evo koliko iznosi

Više od 93% proračuna EU-a ide izravno u programe EU-a koji podržavaju ljude i projekte u državama članicama. Godišnji proračun EU-a, koji služi 27 zemalja i 450 milijuna Europljana, relativno je malen - u prosjeku 160 do 200 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2027. To je usporedivo s nacionalnim proračunom Poljske, koji služi 39 milijuna ljudi, ili ekvivalentom od 30% proračuna Njemačke, koji služi 84 milijuna ljudi, napominje se u priopćenju EP-a.