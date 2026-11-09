„I oni mogu jednostavno doći u našu zemlju, roditi dijete u bolnici koju plaćamo vi i ja, a to dijete automatski postaje državljanin? To dijete, kada navrši 18 godina, može biti član porote i suditi vama, meni i našim najmilijima? Može odlučivati tko će biti naši gradonačelnici? Naši guverneri? Naši predsjednici?”