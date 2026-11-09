Stephen Miller
Evo što je novi Trumpov šef kabineta kroz godine govorio o imigrantima, ratovima, Grenlandu...
Trumpov najkontroverzniji suradnik započinje prvi dan na čelu osoblja Bijele kuće.
Stephen Miller, utjecajni arhitekt agresivne imigracijske politike Donalda Trumpa, danas preuzima dužnost predstojnika osoblja Bijele kuće. Njegovo imenovanje zgrozilo je mnoge jer najkontroverznijem predsjednikovu suradniku daje još veću moć, piše The Guardian.
Miller (41) uz Trumpa je od samog početka njegove političke karijere. Tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine pisao je njegove govore, a već se dugo smatra jednim od najtvrđih predstavnika američke desnice.
Bio je pokretačka snaga nekih od najkontroverznijih politika Trumpova prvog mandata, uključujući razdvajanje obitelji na američko-meksičkoj granici i zabranu ulaska u SAD državljanima brojnih zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom.
U nastavku donosimo neke od njegovih najpoznatijih izjava.
1. Imigracija: „Osvajaju nas”
„Osvajaju nas”, izjavio je Miller za Fox News 2023. godine.
„Svjedočimo potpunom preseljavanju stanovništva Amerike u stvarnom vremenu. Trebale su stotine godina, još od vremena mnogo prije osnutka naše države, sve do najranijih dana američkih kolonija, da se postupno izgradi sve što danas imamo.”
„A sada nam dolaze milijuni ljudi iz različitih kultura, s drukčijim načinima života i sustavima vjerovanja. Oni će te sustave vjerovanja donijeti sa sobom u Ameriku.”
„Zato vam kažem da za jednu generaciju ljudi više neće prepoznavati zemlju u kojoj žive. Te su posljedice trajne. Ako ne dođe do masovnih deportacija milijuna ljudi, promjene će biti nepovratne.”
2. Američka vojna prisutnost na Bliskom istoku
U intervjuu s Wolfom Blitzerom na CNN-u 2018. godine Miller je upitan o Trumpovu planu iznenadnog povlačenja američkih vojnika iz Sirije.
„ISIS (Islamska država) je poražen. Ali ako se ISIS želi ponovno učvrstiti, ojačati i reorganizirati, onda će na tim zemljama biti da poraze svojeg neprijatelja.”
„Wolf, kada su to Amerikanci pristali sudjelovati u svakom ratu, na svakom mjestu, na svakoj strani svakog sukoba diljem planeta Zemlje?”
3. Alex Pretti: „Domaći terorist”
Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege koji je promatrao postupanje imigracijskih službenika u Minneapolisu, ubijen je u siječnju kada su na njega pucali savezni imigracijski agenti.
Miller je u objavi na društvenoj mreži X Prettija nazvao „domaćim teroristom”.
U zasebnoj objavi, odgovarajući na kritike zbog Prettijeva ubojstva, napisao je:
„Atentator je pokušao ubiti savezne agente, a ovo je vaš odgovor.”
Njegov opis događaja proturječi videosnimkama koje prikazuju kako pripadnici granične policije obaraju Prettija na tlo i pucaju u njega.
4. Grenland: „Nitko se neće vojno suprotstaviti SAD-u”
„Sjedinjene Američke Države glavna su sila NATO-a. Kako bi SAD osigurao arktičku regiju te zaštitio i obranio NATO i njegove interese, Grenland bi očito trebao biti dio Sjedinjenih Država.”
Kada ga je CNN-ov voditelj Jake Tapper upitao može li isključiti mogućnost da SAD upotrijebi vojnu silu kako bi zauzeo Grenland, Miller je odgovorio:
„Grenland bi trebao biti dio Sjedinjenih Američkih Država. Nema potrebe uopće razmišljati ili govoriti o tome u kontekstu koji spominjete, odnosno o vojnoj operaciji. Nitko se neće vojno suprotstaviti Sjedinjenim Državama zbog budućnosti Grenlanda.”
5. Državljanstvo po rođenju: „Duboka rana u srcu američke republike”
Američki Vrhovni sud u lipnju je blokirao Trumpov pokušaj ukidanja prava na državljanstvo po rođenju, prema kojem gotovo sve osobe rođene na američkom teritoriju automatski stječu američko državljanstvo.
Miller je tu odluku nazvao „dubokom ranom u srcu američke republike”.
U razgovoru za Fox News izjavio je:
„Imamo ljude koji dolaze iz cijelog svijeta, iz zemalja Trećeg svijeta, zemalja koje same nikada ne bi izumile ni kotač, a kamoli modernu tehnologiju, medicinu ili zračni promet.”
„I oni mogu jednostavno doći u našu zemlju, roditi dijete u bolnici koju plaćamo vi i ja, a to dijete automatski postaje državljanin? To dijete, kada navrši 18 godina, može biti član porote i suditi vama, meni i našim najmilijima? Može odlučivati tko će biti naši gradonačelnici? Naši guverneri? Naši predsjednici?”
Miller je dodao:
„Ako vaše tumačenje Ustava zahtijeva da počinite samoubojstvo vlastite civilizacije, onda je vaše tumačenje Ustava pogrešno.”
6. Venezuela: „Najveća zabilježena krađa američkog bogatstva”
U siječnju su Sjedinjene Američke Države napale Venezuelu i zarobile njezina dugogodišnjeg predsjednika Nicolása Madura.
Trump je napad, u kojem je poginulo najmanje 40 ljudi, uključujući civile i venezuelanske vojnike, opisao kao „napad kakav ljudi nisu vidjeli od Drugog svjetskog rata”.
Dva tjedna ranije Miller je na društvenim mrežama objavio:
„Američki znoj, domišljatost i rad stvorili su naftnu industriju u Venezueli. Njezino tiransko izvlaštenje bilo je najveća zabilježena krađa američkog bogatstva i imovine.”
„Ta opljačkana imovina potom je korištena za financiranje terorizma i preplavljivanje naših ulica ubojicama, plaćenicima i drogom.”
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